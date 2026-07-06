VIDEO. Šoferītis Jelgavā šiko un svilina riepas, bet beigās pagalmā nodedzina visu savu mašīnu 0

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LA.LV
19:17, 6. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Šodien Jelgavā, Katoļu ielas un Sudrabu Edžus ielas pagalmā, aizdegās vieglā automašīna, vēsta sadursme.lv.

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Pēc aculiecinieku teiktā, automašīna aizsvilusies brīdī, kad tās vadītājs uz vietas (svilinājis) riepas jeb veicis tā saukto burnout.

Notikuma vietā operatīvi ieradās ugunsdzēsēji, kuri liesmas nodzēsa. Par laimi, informācijas par cietušajiem pagaidām nav.

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