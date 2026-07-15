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Ne katrs suns der cilvēkam gados: 7 šķirnes ar mierīgu raksturu un vieglāku aprūpi 1

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Suns cilvēkam gados bieži vien kļūst ne tikai par mājdzīvnieku, bet arī par uzticamu draugu, kas palīdz saglabāt ikdienas ritmu, sniedz emocionālu atbalstu un mudina vairāk kustēties. Tomēr piemērota suņa izvēle nav atkarīga tikai no tā izmēra vai izskata.

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Eksperti iesaka ņemt vērā vairākus faktorus – suņa raksturu, aktivitātes līmeni, kopšanas prasības, spēju pielāgoties saimnieka dzīvesveidam un to, cik viegli dzīvnieku iespējams apmācīt.

Svarīgi atcerēties, ka nav vienas šķirnes, kas būtu ideāli piemērota visiem senioriem. Vienam cilvēkam piemērots būs neliels klēpja suns, bet citam – lielāks un aktīvāks dzīvnieks. Izvēle jāpielāgo cilvēka veselībai, dzīvesvietai un iespējām rūpēties par suni ilgtermiņā.

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