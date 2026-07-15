Foto: Paula Čurkste / LETA

“Tētis turpina cīnīties…” – “Līvi” mūziķis Tomass Kleins jau divus gadus ir ratiņkrēslā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:29, 15. jūlijs 2026
Kokteilis

Leģendārās grupas “Līvi” ģitārists un dziesmu autors Tomass Kleins jau divus gadus pēc smagas veselības krīzes pārvietojas ratiņkrēslā, tomēr nav zaudējis apņēmību turpināt rehabilitāciju un atgūt spēkus, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.

TV24
Slaidiņš par kādu īpašu karagūstekni, kas ticis ukraiņu rokās: Tas ir pierādījums, ka tur [frontē] var nonākt jebkurš
“Kāpēc man ar izcilām sekmēm jācīnās par budžeta vietu ar kādu ambāli?” Ieraksts par aizsardzības dienestu jauniešiem izraisa vētru soctīklos 98
Kokteilis
Pasaki, kurā Latvijas novadā tu dzīvo, un mēs pateiksim, kas tev par to “draud”
Lasīt citas ziņas

Par mūziķa veselības stāvokli un nepieciešamo atbalstu publiski pastāstījusi viņa meita Džeina Kleina-Šnipke. Pēc smagas saslimšanas un muguras operācijas Kleina dzīve būtiski mainījusies, taču viņš joprojām turpina radoši darboties un raksta jaunas dziesmas.

Par tēta veselības problēmām Džeina dalījusies sociālajā medijā “Facebook”, atklājot, cik smags ģimenei bijis šis laiks.

CITI ŠOBRĪD LASA
LIAA paplašina Latvijas reģionu tūrisma pieprasījuma veicināšanas aktivitātes
“Tie ar laiku cilvēku sāk asociēt ar ēdienu!” Zoologs skaidro, ko cilvēki dara nepareizi un vai no lāča var aizbēgt
Pēc elektrības un degvielas krīzes Krimā parādījies jauns un reāls izaicinājums – krievi paliek tukšām rokām

“Teju pirms diviem gadiem, dienu pēc savām kāzām, uzzināju par tēta diagnozi, plānoto operāciju un tās potenciālajām sekām. No laimes pārpilnības gaismas ātrumā nonācu zemākajā,” rakstīja Kleina meita.

Vienlaikus viņa uzsvērusi, ka tēvs nav padevies un pēc veselības stabilizēšanas ir apņēmības pilns turpināt rehabilitāciju, lai uzlabotu savu pašsajūtu.

Tomasa Kleina ģimene pateicas visiem, kuri iesaistījušies un vēlas palīdzēt mūziķim šajā ceļā. Arī pats Kleins, neraugoties uz veselības pārbaudījumiem, turpina būt uzticīgs mūzikai, kas viņa dzīvē bijusi nozīmīga jau vairākus gadu desmitus.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Tu, Ainar Virga, esi melis!” Juris Pavītols turpina publisko vārdu kauju par Liepājas rokgrupas “Līvi” nosaukumu
Kokteilis
“Tev nevar būt tiesību vienpersoniski izlemt, kurš no “Līvu” sastāviem skaitās īstais un pareizais, bet kurš nē!” Leģendārā Liepājas rokgrupa publiski atbild Jurim Pavītolam
Kokteilis
Pavērsiens Liepājas rokgrupas “Līvi” nosaukuma lietā: ģitārists Ainars Virga radis radošu risinājumu kā pa notīm!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.