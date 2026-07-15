“Tētis turpina cīnīties…” – “Līvi” mūziķis Tomass Kleins jau divus gadus ir ratiņkrēslā 0
Leģendārās grupas “Līvi” ģitārists un dziesmu autors Tomass Kleins jau divus gadus pēc smagas veselības krīzes pārvietojas ratiņkrēslā, tomēr nav zaudējis apņēmību turpināt rehabilitāciju un atgūt spēkus, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.
Par mūziķa veselības stāvokli un nepieciešamo atbalstu publiski pastāstījusi viņa meita Džeina Kleina-Šnipke. Pēc smagas saslimšanas un muguras operācijas Kleina dzīve būtiski mainījusies, taču viņš joprojām turpina radoši darboties un raksta jaunas dziesmas.
Par tēta veselības problēmām Džeina dalījusies sociālajā medijā “Facebook”, atklājot, cik smags ģimenei bijis šis laiks.
“Teju pirms diviem gadiem, dienu pēc savām kāzām, uzzināju par tēta diagnozi, plānoto operāciju un tās potenciālajām sekām. No laimes pārpilnības gaismas ātrumā nonācu zemākajā,” rakstīja Kleina meita.
Vienlaikus viņa uzsvērusi, ka tēvs nav padevies un pēc veselības stabilizēšanas ir apņēmības pilns turpināt rehabilitāciju, lai uzlabotu savu pašsajūtu.
Tomasa Kleina ģimene pateicas visiem, kuri iesaistījušies un vēlas palīdzēt mūziķim šajā ceļā. Arī pats Kleins, neraugoties uz veselības pārbaudījumiem, turpina būt uzticīgs mūzikai, kas viņa dzīvē bijusi nozīmīga jau vairākus gadu desmitus.