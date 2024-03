Bijušais “Vagner” grupas kaujinieks, kurš no cietuma devās karot Ukrainā, pirmdien kādā Sanktpēterburgas restorānā nošāvis savu biznesa partneri, tad mierīgi turpinājis ēst, ziņo “Meduza”.

Slepkavību fiksēja iestādes drošības kameras. Ziņu portāla “Bumaga” publicētajos kadros redzams, kā vīrietis izvelk ieroci un nošauj pretī sēdošo vīrieti. Cietušais nokrīt uz grīdas. Pēc tam šāvējs pieiet klāt, sašauj vīrieti vēl pāris reizes un atgriežas pie galda, lai turpinātu ieturēt maltīti.

Ziņu vietne “Fontanka” vēstīja, ka vīrietis ir Aleksejs Isakovs, 40 gadus vecas bijušais “Vagner” grupas kaujinieks, kurš pirms došanās uz Ukrainu atradās cietumā par zādzību. Viņš apgalvojis, ka vīrietis, kuru viņš nošāva, ir viņam parādā septiņus miljonus rubļu. Tiek ziņots, ka Isakovs tika arestēts neilgi pēc incidenta.

Alexey Isakov started shooting at the Chabrets restaurant on Moskovsky Prospekt. Recently returned from the war, Alexey was a convict who accepted service for freedom.

His partner owed him money, and on being denied it, he opened fire into the restaurant pic.twitter.com/fHzYXj2KMm

