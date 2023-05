VIDEO. Nikolass Keidžs atklāj interesantas lietas – viņa pirmās bērnības atmiņas esot jau no mammas vēdera

Nikolass Keidžs Foto. Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nikolasam Keidžam viņa pirmās bērnu dienu atmiņas esot no viņa mātes vēdera







Nikolasam Keidžam viņa pirmās bērnu dienu atmiņas esot no viņa mātes vēdera. 59 gadus vecais aktieris apgalvoja, ka viņš atceras, ka redzējis “sejas tumsā”, kad viņš vēl bija mammas vēderā. To viņš atklāja programmā “The Late Show With Stephen Colbert”.

Holivudas zvaigzne klāstīja: “Ļaujiet man padomāt. Klausieties, es zinu, ka tas izklausās ļoti sen, un es pat nezinu, vai tas ir īsts vai nē, bet dažreiz es domāju, ka varu atgriezties mammas vēderā un justies tā, it kā es varētu redzēt sejas tumsā vai tamlīdzīgi.”

“Es zinu, ka tas izklausās ļoti abstrakti, bet kaut kā šķiet, ka tas varbūt ir noticis.” No otras puses, Nikolass pieļāva, ka viņa domājamās atmiņas varētu būt tikai izraisījušas “vokālās vibrācijas”.

Aktieris sacīja: “Iespējams, tās bija balss vibrācijas, kas rezonēja uz mani tajā posmā. Tas nāk prātā. Es pat nezinu, vai atceros.”

Aktiera mamma bija dejotāja Džoja Vogelsanga, kura 85 gadu vecumā aizgāja mūžībā 2021. gada maijā. Viņa tēvs, mākslinieks, Augusts Kopola nomira 2009. gadā.

Nikolasam arī tika jautāts, vai viņš tic dzīvei pēc nāves.

Filmu zvaigzne, kas savas karjeras laikā ir ieguvusi virkni atzinību, tostarp Amerikas Kinoakadēmijas balvu “Oskars” un Zelta globusu, ieteica, ka viņa “dvēselīte” turpināsies arī pēc viņa nāves.