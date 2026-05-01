VIDEO. "Omīt, sēdies!" Ukrainā sirmgalvi izglābj ar bezpilota robotu

23:14, 1. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainā notikusi neparasta un vienlaikus aizkustinoša evakuācijas operācija – civiliedzīvotāju glābšanā izmantots bezpilota zemes robots.

Kā redzams video, Limanas apkārtnē kāda 77 gadus veca sieviete viena pati pārvietojās pa apšaudītu ceļu, kur visapkārt bija redzamas sprādzienu bedres un bojāgājušo ķermeņi. Viņas izredzes izdzīvot bija minimālas, līdz viņu pamanīja brigādes dronu piloti.

Glābšanas operācijā iesaistījās bezpilota zemes sistēmu vienība “Cerberus”. Lai sievieti nenobiedētu, pie viņas tika nosūtīts robots, kas bija pārklāts ar segu un uzrakstu: “Omīt, sēdies!”. Sieviete paklausīja un tika izglābta.

Tikmēr vēl trīs civiliedzīvotāji, kuri mēroja ceļu kājām, tika pavadīti ar droniem līdz evakuācijas punktam. Tur viņus sagaidīja bruņumašīna, ar kuru cilvēki tika izvesti no kaujas zonas un nodoti atbildīgajiem dienestiem.

Visa operācija ilga aptuveni četras stundas, un tās laikā izdevās izglābt vairākas dzīvības. Zināms, ka evakuētā sieviete savās mājās bija nodzīvojusi 53 gadus, taču tās iznīcinājis karš.

Ukrainas militārpersonas uzsver – civiliedzīvotāji tiek aicināti evakuēties laikus, lai pasargātu pašu svarīgāko – savu dzīvību.

