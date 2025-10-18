VIDEO. Pozēja kā modele: LVM eksperts mežā satiek neparasti draudzīgu zvēriņu 0
Latvijas valsts mežu (LVM) ceļu ikdienas uzturēšanas eksperts Armands Tālums pie kādas nepabeigtas nobrauktuves mežā piedzīvoja negaidītu satikšanos.
Pamanījis melnu dzīvnieku, kas veikli ielīda caurtekā, viņš nolēma pieiet tuvāk. Par pārsteigumu tur mierīgi snauduļoja Amerikas ūdele – dzīvnieks, kurš parasti cilvēku klātbūtni nemaz nepieļauj.
Ūdele neizrādīja ne mazāko baiļu – gluži pretēji, ļāva sevi gan nofotografēt, gan nofilmēt, it kā būtu pieradusi pie cilvēkiem.
LVM vides eksperti atzīst, ka šāda uzvedība ir neticami netipiska. Savvaļā ūdeles parasti ir ļoti piesardzīgas un cilvēkam tuvumā nerādās.
Amerikas ūdeles Latvijas savvaļā mīt jau vismaz 20 gadus. Tās sākotnēji ienākušas no kaimiņvalstīm, galvenokārt no Lietuvas, un to populācijas pieaugumu veicināja arī dzīvnieku izbēgšana no zvēraudzētavām.