VIDEO. Vai redzi tos? Zinātnieki radījuši prātu mulsinošas “vizuālas anagrammas”, kurās paslēpti divi dzīvnieki 0
Zinātnieki no Džona Hopkinsa Universitātes radījuši neparastus attēlus, kuros vienlaikus paslēpti divi dzīvnieki. Šīs jaunās ilustrācijas jeb “vizuālās anagrammas” atklāj, cik sarežģīti mūsu smadzenes uztver pasauli un kā attēlu redzējums var mainīties burtiski ar vienu pagriezienu.
Katrs no attēliem, ko izveidojusi pētnieku komanda ar mākslīgā intelekta palīdzību, satur divus dzīvniekus — taču, kā skaidro zinātnieki, mēs nevaram izvēlēties, kuru redzam pirmo, skaidro “Daily Mail”.
Tieši tāpat kā vārdu anagrammās, kur burtu pārkārtojums rada citu nozīmi, arī šajos attēlos pagrieziens par 90 grādiem atklāj pavisam citu dzīvnieku.
Piemēram, viens no attēliem attēlo lāci, bet, kad to pagriež, redzams tauriņš.
Pētījuma autors, doktorants Tals Bogers skaidro:
“Īpašais šajās vizuālajās anagrammās ir tas, ka tu gandrīz nemaz nevari izvēlēties, kuru versiju redzēt vispirms. Tas ir viens un tas pats attēls, bet mēs liekam smadzenēm to uztvert citādi.”
Lai gan tas šķiet vienkārši, cilvēka uztvere ir daudz sarežģītāka nekā kameras uzņemts attēls. Mūsu acis nosūta smadzenēm haotisku informāciju, ko tās pārveido un interpretē, balstoties uz pieredzi, formām, gaismām un tūkstošiem neapzinātu pieņēmumu.
Tieši tāpēc divi cilvēki var skatīties uz vienu un to pašu attēlu — un redzēt ko pavisam atšķirīgu.
Pētījuma vadītājs, Percepcijas un prāta laboratorijas direktors doktors Čazs Faierstouns norāda, ka šīs vizuālās anagrammas palīdz pētniekiem pētīt, kā smadzenes apstrādā objektu lielumu, formu un dzīvīguma sajūtu.
“Lielāki priekšmeti smadzenēs tiek apstrādāti citos reģionos nekā mazi,” skaidro Faierstouns. “Bet, ja mēs salīdzinām, piemēram, lāci un tauriņu, tie atšķiras ne tikai izmērā – arī formā, krāsā, tekstūrā. Anagrammas ļauj šo problēmu atrisināt, jo tas ir viens un tas pats attēls.”
Zinātnieki konstatēja, ka cilvēkiem attēli šķiet pievilcīgāki, ja tie atbilst reālajam objektu lielumam.
Pat tad, kad lāča un tauriņa attēls bija attēlots vienā lielumā, cilvēki intuitīvi palielināja “lāča” versiju un samazināja “tauriņa” versiju — apliecinot, ka mūsu uztveri vada reālās pasaules pieredze.
Pētnieki tagad strādā pie jaunām vizuālajām anagrammām, kurās viena attēla versija parāda dzīvu būtni, bet, to pagriežot, redzams nedzīvs objekts.
Tas ļaus saprast, kā mūsu smadzenes atšķir dzīvo no nedzīvā — un kāpēc mēs tik ātri “pamanām” sejas vai dzīvniekus pat nejaušos formu rakstos.
“Kad redzam kaut ko dzīvu, mūsu prāts uzreiz pieķeras tam. Tas ir instinktīvi,” saka Bogers.