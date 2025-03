VIDEO. Sapnis piepildīts, bet par kādu cenu? Influencere izpelnās asu kritiku, atņemot savvaļas vombata mātītei mazuli sava prieka pēc Ieteikt







Kāda amerikāņu “medniecības influencere” raisījusi asas diskusijas un izpelnījusies dzīvnieku labturības aizstāvju kritiku pēc tam, kad sociālajos tīkos publicēja video, kurā redzama sava prieka pēc atņemam mazuli savvaļas vombata mātītei.

Pēc skarbās kritikas influencere dzēsusi ierakstu un pat mainījusi sava profila nosaukumu.

Kritizētajā video redzams, kā viņa nakts laikā ceļmalā saķer vombata mazuli, kamēr kāds vīrietis to filmē un aizkadrā histēriski smejas.

Kad influencere skrien pāri ceļam, turot rokās pārbiedēto dzīvnieku, vīrietis saka: “Paskaties uz mātīti, tā dzenas pēc viņa!”

Pēc tam jaunā sieviete paceļ pie kameras vombata mazuli, kurš aiz bailēm spirinās un grozās viņas rokās. Influencere atklāja, ka – turēt rokās vombatu – tas ir bijis viņas sapnis.

Kad mazuļa mamma parādās viņai blakus, influencere nosaka: “Labi, mamma ir tepat un viņa ir dusmīga, atlaidīsim viņu.”

Influencere nu jau dzēstajā ierakstā piebilda, ka “mazulis un mamma droši atkalapvienojās”.

“WIRES” savvaļas dzīvnieku veterinārārste Dr. Tanja Bišopa saka, ka šī incidenta pamatproblēma bija iespēja izraisīt nopietnas ciešanas gan mātei, gan mazulim. “Viņš bija pilnībā atkarīgs no mammas. Viņš visu laiku ir viņai blakus gan piena, gan aizsardzības dēļ,” intervijā “ABC” stāstīja Dr. Bišopa.

“Tāpat veids, kā viņa [influencere] pacēla mazuli aiz apakšdelmiem, varēja izraisīt muskuļu, cīpslu, nervu, plecu un augšdelmu bojājumus. Tāpat tas ir ļoti satraucoši, jo mēs nevarējām redzēt, vai pēc tam ar mazuli viss ir kārtībā, vai ir bijuši kādi neatgriezeniski bojājumi.”

Vombatu aizsardzības biedrības direktore Džena Matinglija sacīja, ka influencere pakļāva riskam visus, kas bija nonākuši šajā situācijā.

“Parasti vombati pārvietojas diezgan ātri, tāpēc ir pārsteidzoši, ka viņa to spēja saķert, ja vien ar to nav kaut kas bijis kārtībā, taču no video nevar redzēt pietiekami skaidri,” intervijā “ABC” sacīja Matinglija.

“Tas bija tik muļķīgi, lai kaut ko tādu darītu savas drošības un abu vombatu labklājības dēļ,” piebilda viņa.

Reaģējot uz influenceres rīcību, Austrālijas iedzīvotāji izveidojuši tiešsaistes petīciju, ko parakstījuši vairāk nekā 25 000 cilvēku, mudinot politiķus deportēt sievieti, vēsta “E! News”.

Valsts iekšlietu ministrs Tonijs Bērks sacīja, ka varas iestādes pārbauda viņas vīzu un to, vai viņa nav pārkāpusi imigrācijas likumus.

“Jebkurā gadījumā, ņemot vērā augsto pārbaudes līmeni, kas notiks, ja viņa kādreiz vēl pieprasīs vīzu, būšu pārsteigts, ja viņa to vispār mēģinās darīt,” viņš teica paziņojumā “NBC News”. “Es nevaru sagaidīt, kad Austrālija ieraudzīs šīs personas muguru. Nedomāju, ka viņa atgriezīsies.”