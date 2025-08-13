VIDEO. Policija aiztur pārgalvīgu vadītāju. Viņa auto bija teju divvreiz ātrāks par atļautajiem 110km/h… 0
Aizvadītajā piektdienā, 8. augustā, pēc pulksten 23.00 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, fiksēja kādu automašīnas “Porsche” vadītāju, kurš ar 211 km/h brauca virzienā uz Jūrmalu pa autoceļu Rīga – Ventspils, Mārupes novadā, Babītes pagastā.
Konkrētajā posmā atļautais braukšanas ātrums ir 110 km/h, līdz ar to automašīnas vadītājs atļauto braukšanas ātrumu pārkāpa vairāk par 100 km/h.
Likumsargi apturēja pārgalvīgo spēkrata vadītāju, un viņš tika saukts pie administratīvās atbildības par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Spēkrata “Porsche” vadītājam piemērots naudas sods 1400 eiro apmērā, kā arī atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem.
Jāpiebilst, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 70 kilometriem stundā piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 1400 līdz 2000 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no 12 līdz 36 mēnešiem.
Ātrums un pārgalvība ir vieni no ceļu satiksmes negadījumu cēloņiem, ātruma pārsniegšana var novest pie smagām sekām gan pašam pārgalvīgajam braucējam, gan apkārtējiem satiksmes dalībniekiem. Lai katrs atgrieztos mājās droši, Valsts policija atgādina braukt atbildīgi un rūpēties ne tikai par savu, bet arī apkārtējo drošību.