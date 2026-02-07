VIDEO. “Tēti mēs tevi gaidījām!” Bērni un mīļotās sirsnīgi sagaida mājās Latvijas armijas karavīrus 0

LA.LV
19:07, 7. februāris 2026
Stāsti Pieredze

“Mūsu karavīri atgriezušies Latvijā pēc misijas Kosovā,” sociālajos tīklos paziņo Latvijas Nacionālie bruņotie spēki.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs
Karš maina visu un visus. Ukrainā notikusi paātrināta suņu “atpakaļejošā evolūcija”
Lasīt citas ziņas

“Dienests tālu no ģimenes prasa izturību un rakstura stingrību – pateicamies par jūsu profesionalitāti, pašaizliedzību un darbu drošākas nākotnes labā!” viņi raksta un publicē aizkustinošu video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Salauztas sirdis vai tikai šovs? Sindija Bokāne beidzot faniem atbild par šķiršanos no Nika Endziņa, viņš publicē aizdomīgu video
Par gāzes apkuri 1040 eiro, mums ar zemes siltumsūkni 938 eiro! Privātmāju īpašnieki dalās ar janvāra milzīgajiem rēķiniem
“Paldies LTV par šausmīgo komentēšanu, pārslēdzu uz Eurosport kanālu!” Latvieši ecējas par Olimpisko spēļu tiešraidi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.