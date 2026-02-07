VIDEO. “Tēti mēs tevi gaidījām!” Bērni un mīļotās sirsnīgi sagaida mājās Latvijas armijas karavīrus 0
“Mūsu karavīri atgriezušies Latvijā pēc misijas Kosovā,” sociālajos tīklos paziņo Latvijas Nacionālie bruņotie spēki.
“Dienests tālu no ģimenes prasa izturību un rakstura stingrību – pateicamies par jūsu profesionalitāti, pašaizliedzību un darbu drošākas nākotnes labā!” viņi raksta un publicē aizkustinošu video.
Sveicam mājās! 🇱🇻
Mūsu karavīri atgriezušies Latvijā pēc misijas Kosovā. Dienests tālu no ģimenes prasa izturību un rakstura stingrību – pateicamies par jūsu profesionalitāti, pašaizliedzību un darbu drošākas nākotnes labā! pic.twitter.com/p6XDVMeCrn
— NBS (@Latvijas_armija) February 6, 2026