VIDEO. Tik mīlīgi, ka grūti nesmaidīt – saimniece dalās ar “jēriņu slepeno dzīvi”, kurā lielu lomu ieņem zirgs 0
Sociālajā tīklā “X” ar sirsnīgu video dalījusies kāda saimniece ar segvārdu Knīpa.
“Jēriņu slepenā dzīve. Kameras reizēm redz vairāk nekā es,” viņa raksta pie video, kurā redzams jēru bariņš un kāds stalts zirgs.
Kadrā redzams, ka zirgs ik pa laikam noliecas un mielojas ar jēriņiem paredzēto barību, kamēr drosmīgākie mazuļi nemaz nepaliek malā – tie gan sabučo, gan viegli sabadās ar zirga galvu.
Video izpelnījies lielu atsaucību arī komentāros. “Mazuļi tik lielam kārumniekam neko nevar padarīt, lai nosargātu savas pusdienas…,” raksta kāds lietotājs, uz ko saimniece atbild: “Viņi vēl tikai mācās ēst savu muslīti, tāpēc zirgs piepalīdz.”
Citi komentētāji uzsver īpašo dzīvnieku savstarpējo saikni. “Īsta draudzība ar zirdziņu,” teikts kādā komentārā, savukārt saimniece piebilst: “Šis ir īpašs zirgs – ja mazuļi viņam pie kājām lēkātu, viņš pat nepakustētos, baidoties kādam nodarīt pāri.”
Neizpaliek arī humors un sajūsma: “Ak jel, cik viņi visi feini mīļucīši… zirdziņam tur ir bučiņterapija,” raksta kāds skatītājs, kamēr citi atzīst – šāds video patiesi spēj uzlabot garastāvokli.