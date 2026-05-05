Foto: CSDD

Autovadītāji vairs nespēj sagaidīt – kad uz numurzīmēm beidzot parādīsies Latvijas ģerbonis? 7

22:02, 5. maijs 2026
Stāsti Izpēte

Ideja par Latvijas valsts ģerboņa attēlošanu automašīnu numurzīmēs autovadītāju vidū tiek apspriesta jau vairākus gadus, taču tās ieviešana joprojām kavējas. Kā vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”, arī skatītāji sāk uzdot jautājumus, kāpēc šis risinājums vēl nav ieviests.

Raidījumā vērsās skatītājs Gints, kurš pauda neizpratni par situāciju. “Tika minēts, ka no 2026. gada uz automašīnu numurzīmēm būs valsts ģērbonis. Cik noprotu, šī lieta nav pat iekustējusies. Vai varat, lūdzu, noskaidrot, kas tur ir par problēmu?” viņš jautā.

Kā skaidro iniciatīvas autors Saeimas deputāts Andris Kulbergs, juridiskā puse esot sakārtota, taču praktiskā ieviešana ir atkarīga no Ceļu satiksmes drošības direkcijas. “Juridiski viss ir izdarīts, visas komisijas ir izietas. Atliek tikai CSDD veikt savas darbības, bet tur mēs nevaram uzspiest. Jo CSDD bija numurzīju iepirkums, tur tagad nevar uzspiest piegādāt šādas numurzīmes. Ja piegādātājs nepiekrīt, tad jātaisa jauns iepirkums. Tas nebija mūsu pašmērķis radīt liekas izmaksas,” norāda Kulbergs.

Viņš arī piebilst, ka jau pirms diviem gadiem CSDD noslēdza līgumu par numurzīmju izgatavošanu līdz 2028. gadam, un tajā nav paredzēta ģerboņa iestrāde. Tas nozīmē, ka pašlaik ražotājam nevar izvirzīt jaunas prasības bez papildu procedūrām.

“Lietuvas gadījumā viņi pārtaisīja tenderi. Saprata, ka līdzšinējais tenderis bija tā teikt iesūnojis. Rezultātā viņi dabūja pat lētāku cenu numurzīmēm nekā iepriekš,” viņš skaidro.

Tikmēr CSDD pārstāvji norāda, ka darbs pie šī jautājuma turpinās. “Šobrīd notiek darbs pie Latvijas standarta noteikuma izmaiņām, kur jāmaina standarts, kas attiecas uz transportlīdzekļu numurzīmēm,” skaidro CSDD pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters. Tomēr precīzu termiņu, kad jaunās numurzīmes varētu nonākt pie autovadītājiem, pagaidām nosaukt nevar.

Nav skaidrs arī, cik izmaksās jaunā dizaina numurzīmes. Zināms vien, ka šobrīd vairākās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Horvātijā, Slovākijā, Austrijā un Lietuvā, ģerbonis uz numurzīmēm jau tiek izmantots.

