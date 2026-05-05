"Ja tu mani mīlētu, tu man ticētu!" 8 frāzes, kuras visbiežāk izmanto narcistiski cilvēki
Attiecībās, īpaši romantiskajās, ļoti svarīga ir savstarpējā cieņa, spēja uzklausīt vienam otru un vēlme saprast otru cilvēku. Taču realitātē ne vienmēr viss ir tik spīdoši, kā mēs vēlētos. Dažkārt komunikācijā parādās noteiktas frāzes, kas var liecināt nevis par vēlmi veidot veselīgas attiecības, bet gan par egoismu, manipulācijām un to, ka esat sastapuši narcistisku cilvēku.
Psihologi norāda, ka tieši valoda bieži vien atklāj cilvēka patieso attieksmi. Dažas frāzes atkārtojas īpaši bieži situācijās, kur viens no partneriem nespēj uzņemties atbildību vai nevēlas iedziļināties otra sajūtās.