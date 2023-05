VIDEO. Vai atceraties vīrieti, kuru BBC intervijas laikā tiešraidē iztraucēja bērni? Kā viņiem klājas šobrīd?

Covid-19 pandēmijas laikā sarunas tiešsaistē bija daudziem no mums kļuvušas par ikdienu. Vai atceraties vīrieti, kuru BBC intervijas laikā iztraucēja bērni brīdī, kad viņš runāja tiešajā ēterā? Šis video virāli aplidoja visu pasauli, kļūdams par vienu no skatītākajiem, jo tas atainoja situāciju, kādā visi bijām nonākuši, strādājot no mājām un apvienojot ģimenes dzīvi ar darbu.

Tiesa gan, pats notikums risinājies jau kādu laiku pirms pandēmijas. Ir pagājuši seši gadi kopš šī amizantā gadījuma. “Tas ir labākais video visā pasaulē,” ironizē raidījuma “Breakfast Television” vadītāji.

Profesors Roberts Kellijs sociālajos tīklos ievietojis fotoattēlus, kuros redzams kopā ar savu ģimeni – sievu un diviem bērniem. Viņš pateicās visiem, kas seko viņa ģimenei, un piebilda, ka tieši tajā dienā, pirms sešiem gadiem, tika publicēts liktenīgais video, kura dēļ viņš izpelnījies tik plašu atpazīstamību.

Some BBC Dad content since the 6th anniversary of the original video was last Friday.

Marion had a singing performance this past weekend, so we got some nice family pictures.

Thanks again to all of you who follow me bc of the video. My family and I flattered by your kindness. pic.twitter.com/1SWVtJME5e

— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) March 14, 2023