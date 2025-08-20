TESTS. “Rudens kā rudens…” Vai spēsi iegūt 80%, turpinot “Prāta Vētras” slavenāko dziesmu rindas? 0
Vai esi īsts grupas “Prāta Vētras” fans vai tikai dziedi līdzi viņu dziesmām? Šajā testā pārbaudīsim, cik labi atceries grupas populārāko dziesmu vārdus.
Ja spēsi iegūt vismaz 80%, vari droši lepoties ar savu muzikālo atmiņu!
Rudens kā rudens/Biezie un gājputni laižas uz ...
1 no 10