Grupas &#8220;Prāta vētra&#8221; koncerttūres &#8220;Gads bez kalendāra&#8221; noslēgums.
Grupas “Prāta vētra” koncerttūres “Gads bez kalendāra” noslēgums.
Foto: Evija Trifanova/LETA

TESTS. “Rudens kā rudens…” Vai spēsi iegūt 80%, turpinot “Prāta Vētras” slavenāko dziesmu rindas? 0

kokteilis.lv

Vai esi īsts grupas “Prāta Vētras” fans vai tikai dziedi līdzi viņu dziesmām? Šajā testā pārbaudīsim, cik labi atceries grupas populārāko dziesmu vārdus.

“Prāta Vētra” ar vērienu atklāj “Pirmās dienas tūri”

Reklāma
Reklāma
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
“Autobusā iekāpa apmēram 7 gadus vecs puika…” Šofera drosmīgais lēmums pasargā bērnu no potenciālām briesmām 7
Kokteilis
“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē
Lasīt citas ziņas

Ja spēsi iegūt vismaz 80%, vari droši lepoties ar savu muzikālo atmiņu!

Rudens kā rudens/Biezie un gājputni laižas uz ...

1 no 10
RAKSTA REDAKTORS
Cīnāmies par kara izbeigšanu, bet televizorā n-tie kanāli krievu valodā. Kā tas iespējams?
TV24
“Trīs gadus strādā, bet Latvijā joprojām nav atzīta par ārsti” – ukraiņu ārstu realitāte, strādājot šeit
TESTS. “Rudens kā rudens…” Vai spēsi iegūt 80%, turpinot “Prāta Vētras” slavenāko dziesmu rindas?
“Autobusā iekāpa apmēram 7 gadus vecs puika…” Šofera drosmīgais lēmums pasargā bērnu no potenciālām briesmām
“Tas ir jautājums par mūsu brīvībām.” Opozīcijas deputāti, zemkopības ministrs un citi iestājas pret skaidras naudas ierobežošanu
TV24
Lūk, kas bija aizliegts vienīgajiem cilvēkiem, kuri noklausījās slepenās Trampa un Putina sarunas
Vai spējat viņus atpazīt? Lauris Reiniks pārsteidz ar sirsnīgu video no bērnības
Laima slimība kļūst arvien izplatītāka. Taču tās simptomus ne vienmēr ir viegli pamanīt
“Šis paliek par traku!” Iedzīvotāji nepatīkami pārsteigti par atkritumu izvešanas cenām
Cilvēkiem, kuri slepeni cīnās ar finansiālām grūtībām, parasti mājās trūkst šo 11 lietu
Kokteilis
“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē
Sagaidāms grūts lēmums! Saeimā vērtēs īsāku darba nedēļu un mazāku samaksu par virsstundām
Kokteilis
Spļāviens sejā Krievijai: Alla Pugačova negaidīti pārsteidz savus fanus
Tramps paliks aiz durvīm? Putins pēdējās sarunas laikā ar ASV prezidentu uzstāja uz kādu prasību
VIDEO. Skudrulācis bez zobiem – kā Ludvigs tiek pie maltītes?
Mājas
Ziepju gabaliņš automašīnā? Tas var glābt ne vienā vien saspringtā situācijā uz ceļa
TV24
“Tā ir “trollēšana” un Eiropas nicināšana!” Igors Rajevs pasaka visu, kā ir
Kokteilis
Sedokovai būs jāierodas Latvijā – neierašanās gadījumā draud liels risks
Pārsteidzoši vienkāršs veids, kā pasargāt sevi: ārsts nosauc 7 produktus, kas samazina zarnu vēža risku
Vai tiešām šeit? Atklāta iespējamā vieta, kur varētu notikt Zelenska un Putina tikšanās
Latvijas valdība pieņem lēmumu par līdzieguldījumu “airBaltic”
“Tele2” darbinieki, kas beigās izrādās krāpnieki – kā rīdziniece pazaudēja 3000 eiro
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi
Šī vēstule ir tavai sievai: lūk, ar kādiem paņēmieniem Zelenskis vakar “aptina ap pirkstu” Trampu
Svarīgi objektīvi novērtēt savus spēkus un skatīties uz lietām reālistiski. Dienas horoskops 20. augustam
6 “sliktie” pārtikas produkti, kurus jums vajadzētu ēst labākai zarnu veselībai
FOTO. Atklāta TTT leģendai veltīta fotoizstāde
5 vingrinājumi smadzenēm, kas palīdzēs pārprogrammēt domāšanu un tērēt mazāk naudas