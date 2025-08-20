Mūsu vidū raisījušās bažas par to, kā iespējams, ka mūsu valstī kabeļtelevīzijas operatori joprojām retranslē sporta kanālu, kurš diennakts garumā rāda Krievijas futbola līgas spēles. Vai šāds saturs nav pretrunā ar Latvijas drošības interesēm, īpaši laikā, kad Krievija turpina karu Ukrainā un izmanto jebkuru iespēju sevi pasniegt nevainīgā gaismā?
LA.LV uz ZIŅO saņēma interesantu lasītāja jautājumu. Lasītājs raksta: “Vēlos uzzināt, kāpēc Latvijā kabeļtelevīzijas operatori var piedāvāt savā TV programmu klāstā “QSport” TV kanālu, kurš cauru diennakti pārraida Krievijas futbola līgas spēles? Kāpēc šāda kanāla retranslēšana ir atļauta Latvijas teritorijā?
Šobrīd šo kanālu piedāvā septiņi operatori saviem klientiem. Un šis Krievijas sporta kanāls vistiešākajā veidā veicina Krievijas kā agresorvalsts parādīšanu nevainīgā gaisotnē. Tas ir Krievijas maigās varas instruments, savu kara noziegumu attaisnošanai.
P.S.Lūdzu, neatrunājaties, ka tas ir Kazahstānas kanāls, ka tas ir nevainīgs sporta kanāls un ka kāds ir par mieru.”
Lai rastu atbildes uz lasītāja jautājumiem, LA.LV sazinājās ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP)
NEPLP skaidro: “Padome informē, ka televīzijas programma “QSport” Programmu sarakstā tika iekļauta ar Padomes 2021. gada 20. maija lēmumu Nr. 235/1-2. Saskaņā ar Padomes rīcībā esošo informāciju televīzijas programmas “QSport” īpašnieks ir Kazahstānas Republikā reģistrēts uzņēmums “QUEST MEDIA”, apliecību apraides atļaujai ir izdevusi Kazahstānas Republikas Informācijas un sociālās attīstības ministrija un tā ir Kazahstānas Republikas jurisdikcijā esoša televīzijas programma.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk – EPLL) 60. panta pirmās daļas 2.1 punktā noteikts, ka Padome apkopo un uztur Programmu sarakstu. Kārtība kādā notiek programmu iekļaušana Programmu sarakstā, kā arī programmu izslēgšana no Programmu saraksta ir noteikta Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajās stratēģijas (turpmāk – Stratēģija). Savukārt gadījumi, kad Padome ir tiesīga izslēgt programmu no Programmu saraksta noteikti Stratēģijas Pielikuma Nr. 2 3.1.punktā.
Atbildot uz jautājumiem, Padome informē, ka šobrīd Padomei nav pamata pieņemt lēmumus par televīzijas programmu, kuras pārraida saturu krievu valodā, tai skaitā programmas “QSport”, izslēgšanu no Programmu saraksta saskaņā ar Stratēģijas Pielikuma Nr. 2 3.1.punktā noteiktajiem gadījumiem.
Vienlaikus Padome papildus informē, ka šobrīd Padome ir uzsākusi vairāku televīzijas programmu darbības monitoringu un apkopos tā rezultātus un gadījumā, ja programmas saturā tiks konstatēti nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, Padome attiecīgi rīkosies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Padome skaidro, ka Programmu sarakstā ir iekļautas 259 televīzijas programmas, iepazīties ar aktuālo Programmu sarakstu iespējams Padomes uzturētajā reģistrā, šeit: https://registrs.neplp.lv/visi-kanali.
2023. gada 1. maijā stājās spēkā EPLL 19. panta 131. daļa, kas nosaka, ka: “Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējam, izplatot programmu ar valodas celiņu, kas nav kādā no Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām, ir pienākums primāri nodrošināt šo programmu ar valodas celiņu valsts valodā.”