Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. Vai dzejniece un šovu dalībniece Magone Šutoviene teikusi nepatiesību par savu attiecību statusu un laulībām ar Žani? Ieteikt







Vienā no TV realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” sērijām dzejnieci Magoni un viņas vīru Žani piemeklējušas kārtējās nedienas ar suņu aprūpi. Izrādās, viņi no Pārtikas un Veterinārā dienesta saņēmuši oficiālu vēstuli par to, ka viens no viņiem piederošajiem suņiem nav apzīmēts ar mikročipu, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Kamēr Magone TV kamerās skaidro, kā tā sanācis, ka saistībā ar suņiem atkal ir kārtējās nepatikšanas un nesaprot, kāpēc gan viņas pagalmā piestaigā “suns ar olām”, kas varot “apbērnot” viņas kuci, kas ikdienā tiek turēta mājas teritorijā pie ķēdes, tikmēr Žanis ņemas zvanīt uz Pārtikas un Veterinārā dienesta vēstulē norādīto telefona numuru un “ar humoru” sarunājas ar darbinieci: esot rādījis šo vēstuli sunim, bet suns, uzzinot, ka būs jāliek čips, no bailēm esot aizmucis un vispār vairs nav atrodams. Darbiniece noklausījusies Žaņa stāstā jautā, vai viņš par viņu ņirgājoties un pārtrauc telefona sarunu, kurai, acīmredzami, nav nekāda iznākuma.

Tomēr nepamanīts nav palicis kāds cits interesants fakts – Pārtikas un Veterinārais dienests, kas, kā zināms, ir valsts iestāde, izsūtītajā vēstulē norādījis, ka vēstule adresēta Magonei Burkai, ne Magonei Šutovienei, kā dzejniece pati sevi dēvē.

Atgādināsim, ka 2019.gada oktobrī Magone nāca klajā ar paziņojumu, ka Burka nemaz neesot viņas īstais uzvārds, tāpēc viņa nevēlas, ka viņu turpmāk kāds tā sauktu un dēvētu medijos.

“Tas nav mans uzvārds, jo es esmu laulībā. Burka nav mans īstais uzvārds, jo tika man uzspiests. Tā kā, lūdzu, ja?” – toreiz klāstīja Magone.

Magone par savu uzvārdu 2019.gadā:



Tomēr Pārtikas un Veterinārā dienesta izsūtītajā vēstulē melniem burtiem uz balta papīra rakstīts, ka vēstule adresēta Magonei Burkai. Maz ticams, ka šīs iestādes darbinieki, izsūtot oficiālu dokumentu, adresētu to “izdomātam” vārdam.

Foto: ekrānuzņēmums

Kā tad ir patiesībā un kāds ir patiesais Magones uzvārds?

Magones un Žaņa nedienas ar Pārtikas un Veterināro dienestu skaties šajā video: