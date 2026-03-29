VIDEO. "Viesstrādnieki?" Dundagas mežos manīts neparasts cūku bariņš
Vietnē “TikTok” popularitāti guvusi video sērija, kurā kāds iedzīvotājs Armands Dundagas mežos iemūžinājis neparastu cūku bariņu.
No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka tad tur tāds – mežacūkas! Taču skatītāji ātri pamanījuši – dzīvnieki izskatās citādi. Komentāros daudzi spriež, ka tās varētu būt Vjetnamas cūkas.
Uz to video autors ar humoru atbildējis: “Ahā! Pamanījāt, ka viesstrādnieki!”
Arī citi komentētāji nav atturējušies no jokiem – kāds raksta, ka “viss zoodārzs aizgājis tusēt”, uz ko autors smejot piebilst: “Nākošie būs kamieļi!”
Vēl kāds lietotājs ironiski jautā: “Nelegālie bēgļi?”