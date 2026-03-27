VIDEO. "Liec mani mierā!" Divu gorillu attiecību drāma sasmīdina internetu
Sociālajos tīklos no jauna popularitāti guvis amizants video ar gorillām, kurā redzams, cik “cilvēcīgas” var būt viņu savstarpējās attiecības.
Video viena no gorillām neatlaidīgi turpina traucēt otru, kura acīmredzami vēlētos mieru. Šī “komunikācija” izskatās tik cilvēkiem pazīstama, ka skatītājiem raisa smaidu.
Abi dzīvnieki savulaik izglābti no nelegālās dzīvnieku tirdzniecības pēc tam, kad viņu mātes tika nogalinātas. Tagad viņi dzīvo kopā ar vēl vienu gorillu Benito Limbes savvaļas dzīvnieku centrā.
Video uzņemts jau 2023. gadā, taču šobrīd tas no jauna kļuvis populārs un strauji izplatās internetā, sasmīdinot cilvēkus visā pasaulē.