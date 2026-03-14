VIDEO. Viļņas iedzīvotāji netic savām acīm – pa upi peld koka namiņš
Daudzi Viļņas iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies ar neparastu skatu – pa Neres upe cauri pilsētai izpeldējis neliels koka namiņš. Aculiecinieki to iemūžināja video, kuros redzams, kā straume būvi nes lejup pa upi.
Kā ziņo “Delfi.lt”, namiņu straume nesusi vairākus kilometrus – tas pamanīts pie Žaliasis tilta un vēlāk nonācis Žverinas rajonā, kur tas piekrastē apstājies pie tā dēvētā “Biznesa trijstūra”. Glābēji pēc izsaukuma pārliecinājās, ka namiņā cilvēku nav, taču spēcīgās straumes dēļ tobrīd veikt namiņa glābšanas darbus nebija iespējams.
Iepriekš jau Lietuvas mediji vēstīja, ka Neres upē sākusies pavasarim raksturīgā ledus kustība – upe, kas vēl nesen bija klāta ar ledu, pakāpeniski atbrīvojas, un ledus gabali plūst lejup pa straumi. Lai gan daļa iedzīvotāju bažījās par iespējamu ledus sastrēgumu vai plūdiem, speciālisti norāda, ka šobrīd šāds risks pilsētā nepastāv.
Vēlāk “Delfi.lt” sazinājās arī ar namiņa īpašnieku, Lietuvā pazīstamo veselīga dzīvesveida entuziastu Simonas Dailidi. Viņš atzina, ka notikusi nelaime – namiņš vairākus gadus stāvējis netālu no Vilneles upes, taču šo ziemu nav pārdzīvojis.
Ar humoru viņš piebilda, ka īpašums tagad “pārcēlies tuvāk parlamentam” un, iespējams, drīz varētu “nonākt pat Nidā”, tomēr atzina – vēl būs jādomā, ko ar namiņu darīt tālāk.