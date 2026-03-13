Lielupes krasts pie Vakarbuļļiem pēc ledus iešanas.
Foto. LETA © LETA

LETA
9:03, 13. marts 2026
Ziņas Dabā

Straujāk kūstot atlikušajam sniegam un vietām ejot ledum, paātrinājies ūdens līmeņa kāpums Lielupē un upēs valsts austrumu daļā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Lielupē turpinās ledus iešana, tādēļ ūdens līmenis vietām krasi svārstās, kopumā tas paaugstinās. Pie Staļģenes ūdens līmenis divās dienās cēlies par metru, kopš februāra beigām – par 2,3 metriem. Pie Jelgavas ūdens līmenis Lielupē kāpis par 35 centimetriem pēdējās divās dienās un par 85 centimetriem kopš mēneša sākuma.

Turpinās ūdens līmeņa paaugstināšanās Mēmelē un Mūsā, kā arī daļā Lielupes pieteku. Svētē pie Ūziņiem ūdens līmenis kopš 8. marta vairs nepaaugstinās.

Gaujā pie Siguldas ledus iešanas dēļ ūdens līmenis ceturtdien kāpa par vairāk nekā metru, pēdējās stundās tas nedaudz svārstās. Arī pie Carnikavas un upes augštecē ūdens līmenis svārstās, pie Valmieras – turpina pakāpeniski paaugstināties.

Pieaudzis ūdens līmeņa kāpums Ogres upē, pie Meņģeles upes līmenis cēlies par 55 centimetriem pēdējās divās dienās un par metru kopš februāra beigām.

Arī vairākās citās Vidzemes upēs un lielākajā daļā Latgales upju ūdens līmenis paaugstinās straujāk. Aiviekstē pie Lubānas ūdens līmenis kopš februāra cēlies par diviem metriem.

Daugavā ūdens līmenis kāpj ar pieaugošu intensitāti, uz Latvijas un Baltkrievijas robežas ūdens līmenis kopš mēneša sākuma cēlies par nepilniem diviem metriem. Pagaidām ūdens līmenis Daugavā ir relatīvi zems, gaidāms tā pieaugums par vairākiem metriem, tuvākajās dienās var sākt applūst Daugavas palienes. Likteņupi vēl klāj ledus, tā iešanas laikā iespējamas krasas ūdens līmeņa svārstības.

Nākamās nedēļas sākumā gaidāms lietus, iespējams liels nokrišņu daudzums. Atbilstoši pašreizējām prognozēm vairāk līs Latvijas rietumu un centrālajā daļā, lietus mākoņi varētu paiet garām Latgalei. Nokrišņu ietekmē lielā daļā upju atsāksies vai paātrināsies ūdens līmeņa kāpums.

