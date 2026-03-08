VIDEO. “Puķes nesadalīja?” Autovadītāji kārtīgi izvicina dūres Lubānas rotācijas aplī 0
Lai cik daudz netiktu runāts par to, ka fiziskai un verbālai agresijai nav vietas cilvēku savstarpējās attiecībās, realitāte diemžēl bieži vien izskatās citādi. To apliecina arī sociālajos tīklos publicēts video fragments no Dreiliņiem, kur divi autovadītāji brauktuves vidū sākuši agresīvi skaidrot attiecības.
“Facebook” lapa “Sadursme.lv” publicējuši video ar autovadītājiem, kuri sestdien, 7.martā, Dreiliņos, pie Lubānas ielas rotācijas apļa, vicināja dūres.
Konflikts, protams, izraisījis plašas diskusijas par autovadītāju uzvedību uz ceļa.
Ir cilvēki, kas komentāru sadaļā izsakās, ka konflikts, visticamāk, radies tāpēc, ka cilvēki neprot izbraukt rotācijas apli.
Citi atkal joko un ironizē – daudzi to saista ar pavasari un “riesta laiku”, citi spriež, ka autovadītāji vienkārši nespēja mierīgi atrisināt strīdu.
Ir arī kritiski viedokļi, ka šāda uzvedība uz ceļa nav pieņemama un būtu jāiesaistās policijai.