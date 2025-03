Foto: Pexels

Vienkārši ieradumi, kā ietaupīt, pārāk nesavelkot jostu







Jautājums par to, kā ietaupīt naudu, vienmēr aktuāls: gan lai nebūtu jādzīvo no algas līdz algai, gan varētu sakrāt lielākiem pirkumiem un varbūt pat izdevīgi ieguldīt. Uz globālajiem jautājumiem “Kur paliek nauda un no kurienes rodas putekļi?” gan neatbildēsim, bet ieteiksim dažus vienkāršus ieradumus, kuri palīdzēs ietaupīt naudu ikdienas tēriņos.

Finanšu eksperti apgalvo, ka pirmais solis ceļā uz naudas taupīšanu ir savu izdevumu apkopošana, lai saprastu, cik daudz tu pašlaik tērē un par ko. Pieraksti visus izdevumus (ne tikai rēķinus un lielus pirkumus, bet arī sīkumus, ko pērc katru dienu, piemēram, kafiju līdzņemšanai) par nedēļu vai desmit dienām. Iespējams, ka redzot apkopotus visus izdevumus, uzreiz būs skaidrs, kur var ietaupīt. Turpini pierakstīt izdevumus un regulāri pārskati tēriņu paradumus.

Izdevumus var sadalīt trīs lielās kategorijās – obligātie, vajadzīgie un vēlamie. Visgrūtāk ietaupīt būs uz obligātajiem izdevumiem. Tomēr izvērtē savas kredītsaistības (ja tādas ir), varbūt ir iespēja samaksāt pirms noteiktā termiņa – ietaupīsi procentos aprēķināto summu. Jānolemj, cik katru mēnesi vari tērēt vajadzīgajiem izdevumiem. Vēlamos izdevumus (izklaide, hobijs u.tml.) iespējams samazināt visvairāk, tomēr pavisam no tiem atteikties nevajadzētu, lai neiznāktu kā anekdotē: Ilgdzīvotājam jautā: „Kā jums izdevās nodzīvot 100 gadus?” „Nu, ēdu tikai veselīgi, nedzēru, nepīpēju, dzīvoju taupīgi, pa naktīm nedauzījos apkārt, ar meitenēm nepinos.” „Hm, un kāda tad jums bija interese tik ilgi dzīvot?”

Ko tad tomēr varētu darīt, lai ietaupītu:

1. Izmanto klientu kartes. Daudzi veikali piedāvā klienta kartes, kas ļauj iegādāties preces ar atlaidi, saņemt īpašos piedāvājumus, uzkrāt bonusus (par katru darījumu tiek piešķirti punkti), kurus varēs izmantot nākamajiem pirkumiem.

2. Uz veikalu – ar sarakstu un labi paēdis. Lai izvairītos no impulsīviem, liekiem pirkumiem un neaizmirstu iegādāties visu nepieciešamo, pirms došanās uz veikalu izveido iepirkumu sarakstu. Turklāt ņem vērā, ka rūcoša vēdera skaņas apslāpē saprāta balsi. Labi paēdušam cilvēkam ir daudz vieglāk sevi savaldīt un iziet no veikala tikai ar to, kas viņam patiešām vajadzīgs. Vairumā lētāk – vajadzīgās preces ar pietiekami ilgu uzglabāšanas laiku vislabāk iegādāties vairumā un/vai lielākos iepakojumos. Tas ievērojami samazina vienības cenu. Nepērc gatavu pārtiku – tā parasti ir dārgāka nekā mājās gatavota. Izmēģini eksperimentu – mēneša pēdējā nedēļā nepērc pārtikas preces, kamēr neesi pilnībā izmantojis to, kas jau ir.

3. Nepērc ūdeni pudelēs, bet nēsā līdzi savu mājās uzpildīto ūdens pudeli. Brīžos, kad pēkšņi sagribēsies padzerties, nebūs jāpērk ne ūdens, ne gāzētie dzērieni, sulas un citi saldi šķidrumi. Labi gan veselībai, gan maciņam. Nepērc kafiju līdzņemšanai kioskos un benzīntankos, bet nēsā līdzi savu termokrūzi ar mājās pagatavoto kafiju.

4. Netērē pārāk daudz naudas bērnu izklaidēm. Maksas izklaides pa reizei var aizvietot ar muzeju un izstāžu apmeklēšanu dienās, kad tas ir bezmaksas pasākums, sarīkot sporta spēles tuvākajā stadionā, doties piknikā uz mežu utt.

5. Rēķinus apmaksā laicīgi, lai izvairītos no soda procentiem vai kavējuma naudas.

6. Ja tava pieredze apliecina, ka pasēdēšana ar draugiem kafejnīcā maksā dārgāk, nekā aicināšana ciemos, tad izvēlies lētāko variantu.

7. Ja draugi, radi un paziņas nav no tiem, kas nicinoši izsakās par pašdarinātām ziepēm, sejas krēmiem, vannas aromātiskajām bumbām un tamlīdzīgi, tad pasniedz viņiem kā dāvanas pašgatavotus produktus.

8. Lai izvairītos no spontāniem, bet lieliem pirkumiem, ikreiz, kad rodas kārdinājums iegādāties ko neplānotu, nogaidi 30 dienas. Ja pēc tam joprojām gribēsi šo lietu un būsi pārliecināts, ka vari to atļauties, tad pērc.

9. Sezonu beigās nepalaid garām sezonu drēbju un apavu izpārdošanu.

10. Ik pa laikam noskaidro, vai nav parādījušies kādi izdevīgāki piedāvājumi no mobilo sakaru, interneta un TV piegādātājiem. Maksā tikai par to, ko tiešām izmanto. Ja sēdi mājās un izmanto Wi-fi, nav vajadzības maksāt par bezlimita internetu.

11. Izvēlies noteiktu summu, kaut pavisam nelielu, kura katru mēnesi, kad saņemsi algu, tiks automātiski pārskaitīta uz krājkontu.

12. Pamēģini tev nevajadzīgās lietas pārdot sociālajos tīklos tam īpaši izveidotajās grupās vai vietnēs. Turpat varbūt vari atrast ko sev noderīgu un lētu.

13. Ja apaviem vai apģērbam radies kāds defekts, pirms izmešanas izvērtē – varbūt izdevīgāk būtu tos salabot?

14. Izvērtē to, cik izdevīgi būtu pašiem audzēt sezonas dārzeņus un ogas savā dārziņā vai kaut vai garšaugus uz palodzes.

15. Vienkārši remonta darbi, santehnikas un datora labošana, manikīrs utt. – apgūsti visu, ko paveicot pats ietaupīsi, jo nebūs jāpieaicina speciālists.

16. Atsakies no alkohola un cigaretēm, tas ievērojami ietaupīs naudu.

17. Ja jādodas kaut kur netālu, pārvietojies ar kājām. Ietaupīsi naudu par benzīnu vai sabiedriskā transporta biļeti.

18. Salīdzini cenas dažādos veikalos. Pareizi izmanto atlaižu akcijas. Bieži vien pircēji iegādājas preci tikai tāpēc, ka tā bija par akcijas cenu. Pareizā stratēģija būtu gaidīt, kamēr par akcijas cenu varēs iegādāties ko vajadzīgu.

19. Saglabā līdzsvaru starp ekonomēšanu un kvalitāti. Bieži vien lēta manta izmaksās vairāk, jo ātrāk nolietosies un nepildīs savas funkcijas.

20. Krāj sīknaudu. Bankas piedāvā pakalpojumu – pirkumus ar karti automātiski noapaļo līdz pilnam eiro un ieskaita starpību krājkontā. Cits variants – katras dienas vakarā saber maciņā esošo sīknaudu krājkasītē.

Nevajadzētu ierobežot sevi izdevumos tam, kas padara dzīvi pilnvērtīgāku un priecīgāku. Piemēram, ja patīk zīmēt vai peldēt, neatsakies no saviem hobijiem. Ja visu laiku būs sajūta, ka neko nevar atļauties, var ātri pazaudēt entuziasmu taupīt. Tā vietā koncentrējies uz citu tēriņu kategoriju, kuru ierobežot. Un izvēlies reālu un sasniedzamu mērķi, kam naudu krāt, tā būs labākā motivācija.