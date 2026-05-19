"Viņi nespēj pateikt vairāk par trim teikumiem…" Krusts atklāj, kas viņu skolotāja amatā noveda līdz atlūguma rakstīšanai
Partijas “Mēs mainām noteikumus” biedrs Edvarts Krusts TV24 raidījumā “Runāsim atklāti” stāstīja par savu pieredzi darbā bijušajā krievu skolā. Viņš atzina, ka nespējis samierināties ar vidi, kurā skolēni un pedagogi joprojām lielākoties sazinās krievu valodā.
Krusts norādīja, ka Latvijā aizvien ir skolas, kurās krievvalodīgajiem tiek nodrošināta pilnībā pašpietiekama vide. “Tur ir pedagogi, kuri turpina runāt krievu valodā,” viņš sacīja.
Viņš atzina, ka apkārt notiekošo nespējis izturēt un tāpēc nolēmis aiziet no darba. “Ja es redzu, ka man priekšā stāv skolēni, kuri ir nokārtojuši centralizētos eksāmenus latviešu valodā, bet nespēj pateikt vairāk par trim elementāriem teikumiem vai frāzēm latviski, tad pazūd spēks,” atzina Krusts.
