Vieta, kas izcili piemērota semināriem, apmācībām un darba pasākumiem, kas var pāriet arī mierpilnā atpūtā – “Nurmuiža” 0
Mūsdienu darba pasākumi arvien biežāk prasa ko vairāk nekā tikai tehniski aprīkotu telpu. Tie prasa vidi, kas iedvesmo, saliedē un ļauj pilnvērtīgi koncentrēties. Tieši tādu piedāvā “Nurmuiža” – unikāls muižas komplekss Kurzemē, kur viss nepieciešamais semināriem, apmācībām un korporatīvajiem pasākumiem ir vienuviet.
Vieta ar raksturu un vērtību
“Nurmuiža” ir lielākais un senākais muižas komplekss Latvijā, kur vēsturiskā arhitektūra organiski savijas ar mūsdienu komfortu. Plašais īpašums, sakopts parks un autentiskā vide rada klusumu un distanci no ikdienas steigas, kas ir īpaši būtiski kvalitatīvam darbam, stratēģiskai domāšanai un radošiem procesiem.
Šī ne tuvu nav bezpersoniska konferenču viesnīca – “Nurmuižai” ir stāsts, identitāte un atmosfēra, kas piešķir pasākumiem papildu pievienoto vērtību. Dalībnieki šeit ne tikai strādā, bet arī piedzīvo.
Profesionāli aprīkotas telpas darbam
“Nurmuiža” piedāvā pilnībā aprīkotas semināru un konferenču telpas, kas piemērotas gan nelielām darba grupām, gan plašākiem uzņēmumu pasākumiem. Telpas ir funkcionālas, gaišas un pielāgojamas dažādiem formātiem:
– semināriem un apmācībām;
– stratēģiskajām sesijām;
– vadības komandām un valžu sanāksmēm;
– prezentācijām un diskusijām.
Tehniskais nodrošinājums ļauj koncentrēties uz saturu, savukārt muižas vide palīdz saglabāt fokusu un produktivitāti visas dienas garumā.
Darbs, kas organiski pāriet atpūtā
Viena no lielākajām “Nurmuižas” priekšrocībām darba pasākumiem ir iespēja apvienot intensīvu darbu ar kvalitatīvu atpūtu, nepametot kompleksa teritoriju.
Pasākumu dalībniekiem pieejams:
– restorāns ar augstvērtīgu virtuvi, kur baudīt gardas maltītes un kafijas pauzes;
– SPA zona, kas lieliski piemērota relaksācijai pēc darba dienas;
– nakšņošanas iespējas muižas viesnīcā, ļaujot plānot vairāku dienu pasākumus bez steigas;
– dažādas aktivitātes, kas veicina komandas saliedēšanu un neformālu komunikāciju.
Šāda pieeja īpaši novērtēta uzņēmumu pasākumos, kur svarīga ir ne tikai informācijas apmaiņa, bet arī cilvēku savstarpējā sadarbība un labsajūta, kas ilgtermiņā būtiski paaugstina komandas darba efektivitāti.
Ideāla vieta vairāku dienu pasākumiem
“Nurmuiža” ir īpaši piemērota divu vai vairāku dienu semināriem, jo dalībniekiem nav jāpārvietojas starp dažādām lokācijām. Darbs, maltītes, atpūta un nakšņošana notiek vienā harmoniskā vidē, kas samazina loģistikas stresu, uzlabo pasākuma plūdumu un ļauj pilnībā “atslēgties” no ikdienas.
Tieši šī vienotā pieredze padara “Nurmuižu” par izcilu izvēli uzņēmumiem, kas meklē kvalitāti, mieru un augstu pievienoto vērtību saviem darba pasākumiem.
