Turpinām apceļot mūsu skaisto un bagāto Latviju! Šoreiz esam Bauskā – vietā, kur kopā saplūstot Mūsai un Mēmelei, dzimst Lielupe.
Šeit senatnes stāsti mijas ar mūsdienu ritmu, bet dabas ainavas — ar rosīgām ielām un pasākumiem, kas piešķir pilsētai īpašu noskaņu ikvienā gadalaikā.
Bauska pārsteidz – Rīgas ielā vienmēr zied krāšņas rozes, bet vecpilsētas sirdī aplūkojams vienīgais rekonstruētais 17. gadsimta rātsnams Latvijā.
Te ik uz soļa jūtams Zemgales spēks, rosība un omulīgs lauku pilsētas miers vienlaikus — tieši tāds, kādu daudzi meklē nedēļas nogales izbraucienā.
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Bauskā!