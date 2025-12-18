FOTO. Ideja brīvdienām! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Bauskā 0
Bauskas novada TIC foto datu bāze
Turpinām apceļot mūsu skaisto un bagāto Latviju! Šoreiz esam Bauskā – vietā, kur kopā saplūstot Mūsai un Mēmelei, dzimst Lielupe.

Šeit senatnes stāsti mijas ar mūsdienu ritmu, bet dabas ainavas — ar rosīgām ielām un pasākumiem, kas piešķir pilsētai īpašu noskaņu ikvienā gadalaikā.

Bauska pārsteidz – Rīgas ielā vienmēr zied krāšņas rozes, bet vecpilsētas sirdī aplūkojams vienīgais rekonstruētais 17. gadsimta rātsnams Latvijā.

Te ik uz soļa jūtams Zemgales spēks, rosība un omulīgs lauku pilsētas miers vienlaikus — tieši tāds, kādu daudzi meklē nedēļas nogales izbraucienā.

Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Bauskā!

