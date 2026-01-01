Soli pa solim kopš vasaras esam apceļojuši mūsu skaisto Latviju! Esam atklājuši un iepazinuši daudzas pērles. Ļoti ceru, ka šī rakstu sērija iedvesmoja tevi doties ceļā satikt mūsu īpašo zemi, mūsu cilvēkus, mūsu kultūru un dabu.
Mēs esam redzējuši lielākas un mazākas pilsētas, dabas brīnumus, klusus nostūrīšus un lielus pārsteigumus. Bet ir pienācis laiks pēdējam rakstam šajā sērijā, lai dotu laiku izceļoties tiem, kuri to vēl nav paspējuši, un lai pēc kāda laika atgrieztos ar jaunām vietām, jauniem notikumiem, jaunām pērlēm.
Latvija ir skaista visos gadalaikos. Un arī grezna! To apliecina pilis un muižas. Bauskas novadā jau vien ir vairākas pērles, kuras noteikti jāatklāj vairākas reizes – katrā sezonā tās atveras citādi, reizēm majestātiski un cēli, citreiz klusi un rāmi kā ziemas rīti.
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Bauskas novadā!