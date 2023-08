Ķirsis par jauno apkures sezonu Rīgā: Siltiniet mājas un tērējiet mazāk, tad rēķins būs mazāks! Ieteikt







AS “Rīgas siltums” ne visu siltumu ražo pats: apmēram pusi vai pat mazāk ražo pats, bet pārējo iepērk no “Latvenergo” TEC-2. Diezgan lielā mērā mēs esam atkarīgi no tā, kā Latvenergo ir iepircis savu gāzi. ‘To, kā veidojas apkures tarifi Rīgā šādi TV24 raidījumam “Ziņu top” mēģināja skaidrot Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV).

“Mums ir it kā vēstneši, ka “Latvenergo” ir iepirkuši gāzi pa labu cenu. Ja tā ir, tad arī mēs dabūsim par labu cenu siltumu.

Piemēram, pagājušajā ziemā “Rīgas siltums” bija sev gāzi bija iepircis par labu cenu, bet “Latvenergo” ne, tāpēc galvaspilsētas apkures tarifi gāja uz augšu,” stāsta Ķirsis.

Tarifs ir viena lieta, bet tas nenozīmē to, ko redzam rēķinos. Vai rēķins varētu paliks tādā pašā līmenī kā pagājušajā gadā, jautā raidījums.

Ķirsis apgalvo, ka apkures tarifiem, salīdzinot ar pērno gadu, vajadzētu iet uz leju būtiski. Bet tāpat maksājums ir “tarifs x patērētais siltums”, tāpat cilvēkiem nevajadzētu tomēr rēķināties ar to, tas tarifs vienmēr stāvēs vai stāvēs uz vietas.

Rīgas mērs mudina: “Ir jāveic dažādi pasākumi, jādomā par energoefektivitāti, par ēku siltināšanu.

Piemēram, ēku siltināšana, tā ir svarīga lieta. Rīga tur ir iekavējusies, vien daži procenti ēku ir renovētas. Savukārt Valmierā jau tuvu 70% daudzdzīvokļu māju ir nosiltinātas.”

Kas ir noteikti jādara, jautā Ķirsis?! “Jāsamazina patērētais apjoms. Tad arī tarifs mazāk ietekmēs gala rēķinu.”

AS “Rīgas siltums” finanšu gada deviņos mēnešos, kas ilga no 2022.gada 1.oktobra līdz šā gada 30.jūnijam, strādāja ar 447,526 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā periodā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 18,7% – līdz 17,189 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Kompānija 2022./2023.finanšu gada deviņos mēnešos tīklā nodevusi 2,85 miljonus megavatstundu (MWh) siltumenerģijas, kas ir par 12% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā periodā, savukārt patērētājiem piegādāti 2,5 miljoni MWh siltumenerģijas, kas ir par 13% mazāk.

“Rīgas siltums” tīklā nodoto siltumenerģijas samazinājumu skaidro ar to, ka apkures sezona tika sākta divas nedēļas vēlāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, kā arī strauji pieaugušo energoresursu cenu dēļ tika ievēroti energotaupības principi un siltumenerģija tika patērēta ekonomiskākā režīmā.

Tāpat kompānijas vadība informē, ka, neskaitot 2023.gada jūnija rēķinus, kuru apmaksas termiņš bija 31.jūlijs, šogad jūnija beigās kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 9,85 miljoni eiro (gadu iepriekš – 6,04 miljoni eiro), tostarp par laika periodu no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada maijam piegādāto siltumenerģiju – 9,75 miljoni eiro. Vairāk nekā pusi no parāda – 5,42 miljonus eiro jeb 52,6% no kopējās summas veido SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” kavētie maksājumi.