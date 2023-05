Neskatoties uz sacelto brēku ap malkas apkures aizliegšanu, vienīgais, kas šobrīd ir patiešām skaidrs – malkas apkure privātmājās un dzīvokļos aizliegta netiks. Foto: Ingrīda Mičāne

Apkures sezonas noslēgumā, salīdzinot ar tās sākumu, siltumenerģijas tarifi ir samazinājušies 42% apdzīvoto vietu, pieauguši – 28% teritoriju, bet palikuši nemainīgi – 30% apdzīvoto vietu, aģentūrai LETA norādīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji.

SPRK vadītāja Alda Ozola skaidro, ka saistībā ar straujajām kurināmā resursu cenu svārstībām tirgū, tarifu izmaiņas šajā apkures sezonā bijušas jo īpaši dinamiskas. Tarifu pieaugumi bija vērojami, sākoties apkures sezonai un arī turpmākos mēnešus. Janvārī, kad dabasgāzes un šķeldas cenas tirgū sāka pamazām kristies, daļai komersantu siltumenerģijas tarifi samazinājās. Attiecīgi gan februārī, gan turpmākajos mēnešos līdz pat apkures sezonas beigām siltumenerģijas tarifu kritums bija vērojams jau vairākās apdzīvotās vietās, dažviet tiem mainoties vairākkārtīgi.

SPRK norāda, ka lielākie siltumenerģijas tarifu samazinājumi bijuši Ikšķilē, Dobelē, Daugavpilī un Lielvārdē.

Lai arī kopš janvāra kurināmā cenas tirgū samazinās, pozitīvo ietekmi uz daļu no komersantiem tas neatstāj. Tie ir komersanti, kuriem ilgāku laiku tarifi nav bijuši pārskatīti un līdz ar jaunu kurināmā piegāžu līgumu noslēgšanu tarifi apkures sezonas laikā pieauguši, jo iepriekš tarifā ietvertā kurināmā cena bija būtiski zemāka par jaunajā līgumā noteikto. Ir arī tāda daļa komersantu, kuriem SPRK apkures sezonas laikā turpināja veikt pilno tarifu projektu izskatīšanu, kas ietver visu izmaksu vērtēšanu. Proti, ne vien kurināmā izmaksu, bet arī nolietojuma, remontdarbu izmaksu vērtēšanu, nodotā siltumenerģijas apmēra izmaiņas un citas, kas rezultējies tarifa pieaugumā.

Ozola norāda, ka, daļa komersantu turpina pārskatīt siltumenerģijas tarifus arī vasaras mēnešos.

Siltumenerģijas tarifi turpinās sarukt, īpaši tiem, kuriem noslēgti īstermiņa kurināmā piegādes līgumi vai līgumi par mainīgu kurināmā resursu cenu.

Viņa atzīmē, ka komersantu vidū šobrīd – pie sarukušām resursu cenām novērota tendence slēgt ilgāka termiņa kurināmā resursu piegādes līgumus, nodrošinot stabilas un drošas piegādes tuvākajiem mēnešiem vai gaidāmajai apkures sezonai.

Kopumā maijā, salīdzinot ar aprīli, tarifi ir zemāki vairāk nekā 15 apdzīvotās Latvijas teritorijās.

Šobrīd zemākie siltumenerģijas tarifi ir Krāslavā, Preiļos, Vecstropu, Lociku, Naujenes, Kalkūnes ciemos. Šajā apdzīvotajās vietās tarifi nav pārskatīti jau vairākus gadus, tāpēc arī tie ir zemāki, salīdzinot ar citviet esošajiem.

Savukārt augstākie tarifi maijā ir Ķekavā, Saulkrastos un Rēzeknē. Ķekavā un Rēzeknē no 1.jūnija tarifs samazināsies, Ķekavā – no 208,59 eiro par megavatstundu (MWh) uz 94,06 eiro par MWh, bet Rēzeknē – no 214,43 eiro par MWh uz 120,47 eiro par MWh.