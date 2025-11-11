Viņam ir ko teikt! Dainis Īvāns atbild uz cilvēku sašutumu par viņa uzrunu protestā 51
LA.LV jau vēstīja, ka Latvijas Tautas frontes līdera Daiņa Īvāna uzruna tautai protestā pret izstāšanos no Stambulas konvencijas raisīja plašu rezonansi. Deputāts Kulbergs pat solīja Atmodas laika līderim spļāvienu sejā. Tikmēr Īvāns žurnālam “Privātā Dzīve” atklāja, kādas ir viņa paša domas.
Uzrunā bija vārdi, kas īpaši nepatika daļai sabiedrības. Īvāns teica: “Man liekas, ka jautājuma jautājums ir un paliek – vai nākamā Saeimā atkal ļausim paleatīvajai aprūpei nodoties vienai smagas politiskas demences skartai partijai, kura vakarā neatceras, ko tā runājusi un solījusi no rīta?”
Bija cilvēki, kas uzskatīja, ka šādi tiek aizskarti pacienti, kuri sirgst ar šo slimību.
Žurnālam “Privātā Dzīve” Īvāns sacīja: “Man galīgi neliekas, ka es ar saviem salīdzinājumiem būtu kādu aizvainojis.
Tā ir vienas politiskās partijas īpašība, ko viņi spilgti ir nodemonstrējuši.”
Jā, manu draņķīgo garastāvokli piedzīvotais ļoti uzlaboja,” atzina Īvāns, kurš vēl piebilda: “Ir drusku jāpiebremzē tā 56 deputātu, kas balsoja par izstāšanos no konvencijas, baisā augstprātība.”
