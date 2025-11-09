“Patiešām nožēlojami…” Deputāts Kulbergs publiski sola Atmodas laika līderim Īvānam spļāvienu sejā 0
Izlietu ūdeni nesasmelsi… Sabiedrībā plašu rezonansi izraisījis Apvienotā saraksta līdera Andra Kulberga komentārs par Atmodas laika līderi Daini Īvānu, kurš nesen uzrunāja tautu protestā pret Stambulas konvencijas denonsēšanu. Sociālo tīklu lietotāji asi reaģēja uz Kulberga nepieklājīgo izteikumu.
Reaģējot uz Īvāna izteikumiem, Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs platformā “X” rakstīja: “Godīgi, tā bija ļoti pretīga, necieņīga pret sabiedrību, melns un balts, sliktie pret labie. Esmu vīlies Īvānā, viņš ir pelnījis spļāvienu sejā par šo, īpaši salīdzinot šo pasākumu ar Atmodu. Kauns.”
Šo izteikumu tālāk komentēja kāds cits lietotājs ar ironisku piezīmi: “Tad, ja Jūs pastāvat par saviem vārdiem – Jūs arī nākošreiz, kad ar viņu tiksieties, iespļausiet viņam sejā?”
Uz to Kulbergs atbildēja lakoniski: “Iespļūšu gan…”
“Nu kā var izskaust vardarbību sabiedrībā, skolās, medicīnas iestādēs, ģimenē, uz ielas, ja pat AS deputāts, visas Latvijas priekšā, interneta vidē, nevar savaldīt savu vardarbisko verbālo caureju, un vēl ir pietiekami gudrs, lai uzrakstītu, ka ir gatavs to izdarīt arī dzīvē.
Fuj,” uz deputāta teikto reaģēja viens no sociālo tīklu lietotājiem.
Cits piebilda: “Sanāk, ka visi, kas nepiekrīt Kulberga viedokļiem, var iespļaut viņam sejā? Es teiktu, viņam laiks iegadāties lietusmēteli.”
Vēl kāda komentētāja tikmēr uzsvēra, ka domas par deputātu nu mainījušās: “Man Kulbergs likās salīdzinoši perspektīvs politiķis. Esmu kļūdījusies.”
“Pirms šīs ņemšanās ar SK Kulbergs izskatījās cerīgi. Tiešām liela vilšanās. Ja nebūtu D.Īvāna, tāds Kulbergs varbūt nemaz nevarētu sēdēt Saeimā, jo kas zina, kā būtu ar neatkarības atgūšanu. Patiešām nožēlojami šie “tautas kalpi”,” iepriekš teikto papildināja vēl kāds.
Vēlāk gan politiķis publicēja atvainošanos Dainim Īvānam, taču piebilda, ka joprojām viņa uzrunu uzskata par nekorektu.
Kā vēstīts, aizvadītajā trešdienā protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas pie Saeimas pulcēja ap 5000 cilvēku, kļūstot par vienu no daudzskaitlīgākajiem pēdējos gados. Savukārt iniciatīvu portālā “ManaBalss.lv” par aicinājumu Valsts prezidentam likumu atdot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai parakstījās vairāk nekā 67 000 cilvēku.
Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns protestā pauda uzskatu, ka 56 deputāti, kas balsoja par izstāšanos no konvencijas, ir lauzuši savu zvērestu “godprātīgi pēc labākās sirdsapziņas pildīt pienākumus”. Šie deputāti, pēc viņa sacītā, nav aizstāvējuši Latvijas neatkarību un demokrātiju, jo “tā ir tieši atkarīga no mūsu saistībām, dalības starptautiskajās aliansēs”.
“Viņi izdarījuši tieši pretējo,” sprieda Īvāns, uzrunājot protestētājus.
Viņš atgādināja, ka tikai pēc atraisīšanās no Maskavas saukļiem Latvijai pēc 1990. gada 4. maija pavērās iespējas integrēties pasaules struktūrās, kas bija Latvijas neatkarības un drošības garantija, un tā tas esot arī šodien.
“Vairs nešķiet tik neticami, ka pēc šī Saeimas bezdievīgā, nepieņemamā lēmuma [par izstāšanos no konvencijas] var sekot lēmums par ārvalstu aģentiem, vārda brīvības un cilvēktiesību ierobežojumiem, jo neviens no deputātiem nav nožēlojis izdarīto, atvainojies par to. Tieši otrādi – viņi vaino mūs,” teica Īvāns.
Viņš pauda cerību, ka straujā pilsoņu saliedēšanās nozīmēs, ka Latvija “nespers soli Krievijas sapņu virzienā”, un atgādināja, ka, atbilstoši Satversmei, valsts suverēnā vara ir Latvijas tautai.