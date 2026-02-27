VIDEO. Sanktpēterburgā mēģina uzspridzināt karavīru: novērošanas kameras nofilmē sprāgstvielas uzstādīšanas brīdi 0
Krievijas specdienestiem izdevās novērst militārās automašīnas sprādzienu Sanktpēterburgā. FSB apliecina, ka sabotāžas izdarītāji, iespējams, tika uzraudzīti no Ukrainas.
26. februārī kļuva zināms par vēl vienu ārkārtas situāciju Sanktpēterburgā, kur viņi, iespējams, mēģināja uzspridzināt militāro automašīnu. Divus krievus aizturēja FSB virsnieki.
Par to tika ziņots “Novaja Gazeta of Europe”, publicējot incidenta video kontā sociālajā tīklā X. Ierakstā var redzēt sprāgstvielas uzstādīšanas brīdi.
Paredzams, ka Krievijas puse vainoja Ukrainu neveiksmīgajā sabotāžā, sakot, ka “bumbvedējus” it kā savervēja tās specdienesti. Pēc Kremļa drošības spēku domām, bumba tika paslēpta slepenā vietā, kuras atrašanās vietu kurators ziņoja diversantiem.
FSB izdevās iznīcināt bumbu. Par sabotāžas mērķa identitāti un viņas militāro pakāpi neziņoja ne specdienesti, ne plašsaziņas līdzekļi.
ФСБ отчиталась о задержании двух человек, которые якобы собирались взорвать автомобиль военного в Петербурге
Как заявили в спецслужбе, двое россиян планировали совершить теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ с использованием самодельного взрывного… pic.twitter.com/HbYIIZuKGX
— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) February 26, 2026