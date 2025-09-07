“Viņš nometa riteni un pieskrēja klāt…” Kāds drosmīgs vīrietis Pļavniekos izglābis autovadītājas dzīvību 8
Cik svarīgi, lai sarežģītās situācijās tuvumā ir kāds, kas zina, kā rīkoties un ir gatavs to darīt, kādam citam kļūstot par sargeņģeli.
Tā gadījies kādai sievietei, kura vēlējās palikt anonīma, Pļavniekos.
Viņa kopā ar 13 gadus veco dēlu devusies ikdienas gaitās, pat nenojaušot, ka šī kļūs par viņas otro dzimšanas dienu.
“Braucot pie stūres, 6.septembrī Pļavniekos, pa Brāļu Kaudzīšu ielu, es aizrijos ar konfekti. Sūkājamā konfekte vienkārši iesprūda kaklā tā, ka ne norīt, ne izvemt. Blakus auto sēdēja dēls. Sapratu, ka nevaru vairs vadīt auto, jo nevaru paelpot. Es nobraucu pirmajā iespējamā pagriezienā, kur arī izlecu no auto, jo iestājās panika. Par bērnu vispār nerunāšu..”
Diemžēl saviem spēkiem nekādi neesot izdevies kontekti dabūt ārā, jo tā ir iesprūdusi. Nelīdzējusi ne pirkstu bāšana rīklē, ne kas cits. Dēls panikā raudājis, nesaprasdams, kā var palīdzēt. Sieviete neslēpj – bijusi sajūta, ka pēdējā minūte ir klāt. Taču saregeņģelis izrādījies pavisam tuvu.
“Tajā brīdī nez no kurienes uzradās vīrietis ar velosipēdu, ja nemaldos, viņš bija kopā ar bērnu. Viņš nometa riteni, pieskrēja klāt, jautāja, vai man viss labi, bet neko paskaidrot es nevarēju. Nezinu, kā viņš saprata, ka esmu aizrijusies, viņš sāka veikt visus nepieciešamos glābšanas darbus,” atceras sieviete.
Ar grūtībām viņa atceras notikušo: “Es nezinu, vai to konfekti noriju, vai izspļāvu, bet es sāku elpot. Pusis pajautāja, vai man viss labi, es laikam nomurmināju, ka laikam ir ok. Biju ļoti lielā šokā, tādā, ka īsti parunāt nevarēju, tikai saķēru savu raudošo dēlu, piespiedu sev kāt un teicu paldies Dievam un tam puisim!”
Sieviete ir no sirds pateicīga savam glābējam, cer, ka ar publikāciju palīdzību viņš saņems šo ziņu.
“Paldies, ka patrāpījāties tieši tur un tieši tajā momentā! Paldies, ka nepagājāt garām, miljons reižu paldies. Ja jūs lasāt, tad lūdzu atsaucieties! P.S. Dēlam bija spilgts piemērs, ka ar pilnu muti runāt nedrīkst. Laikam šodien ir arī mana otra dzimšanas diena.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!