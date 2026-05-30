Foto: Agnese Gulbe/LETA

Vīriešu var nepietikt: vienā no Baltijas valstīm arvien nopietnāk runā par obligāto militāro dienestu sievietēm 0

9:45, 30. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Vienā no Baltijas valstīm arvien biežāk izskan diskusijas par iespēju nākotnē ieviest obligāto militāro dienestu arī sievietēm. Aizsardzības jomas pārstāvji norāda, ka straujais dzimstības kritums tuvākajās desmitgadēs var radīt nopietnu karavīru trūkumu.

Igaunijas Aizsardzības resursu departamenta vadītāja radiostacijas “Vikerraadio” ēterā atzina, ka obligātais militārais dienests sievietēm nākotnē varētu būt tikai laika jautājums.

Pēc viņas teiktā, lielākā daļa jauniesaucamo pašlaik ir jauni vīrieši, taču dzimstības rādītāji pēdējo gadu laikā būtiski samazinājušies. Vadītāja norādīja, ka tuvākajos gados jauniesaucamo vēl pietiks, taču ap 2040. gadu situācija var kļūt kritiska.
Tāpat arī vadītāja uzsvēra, ka sieviešu iesaiste obligātajā dienestā ļautu izvairīties no nepieciešamības samazināt veselības un fiziskās sagatavotības prasības vīriešiem.

Savukārt advokāte un Igaunijas Aizsardzības līgas locekle norādīja, ka būtu jāizvērtē dažādas dienesta formas, tostarp loģistikas, medicīnas un citi atbalsta pienākumi.

“Es ceru, ka tas drīzāk ir jautājums par to, kad tas notiks, nevis par to, vai tas notiks,” viņa sacīja.

Parlamenta Nacionālās aizsardzības komitejas loceklis atzina, ka šobrīd Igaunija vēl spēj iztikt bez šāda soļa, tomēr ilgtermiņā šāds scenārijs ir pilnībā iespējams.

“Ir skaidrs, ka nākotnē mēs vairs nevarēsim iesaukt 4100 jauniešus, kā to paredz aizsardzības plāni. Līdz 2040. gadam šī problēma kļūs ļoti izteikta,” norādīja aizsardzības komitejas loceklis.

Amatpersona arī pauda cerību, ka nākotnē tiks ieviests vispārējs militārais dienests sievietēm.

Arī Latvijā iepriekš izskanējušas diskusijas par iespēju nākotnē paplašināt Valsts aizsardzības dienestu

Pagājušajā gadā toreizējais aizsardzības ministrs Andris Sprūds atzina, ka jautājums par sieviešu obligātu iesaisti Valsts aizsardzības dienestā joprojām ir aktuāls. Viņš norādīja, ka gan viņam kā ministram, gan partijai “Progresīvie” dzimumu līdztiesības un līdzatbildības jautājumi ir svarīgi.

Savukārt TV24 raidījumu “Ziņu TOP” un “Nedēļa. Post scriptum” vadītāja Anita Daukšte iepriekš paudusi bažas par Latvijas demogrāfisko situāciju: “Mums tieši sievietes ir tajā vecumā, kad vajadzētu radīt bērnus. Un tad ir jautājums – kas viņām tagad jādara? Jādienē vai jādzemdē bērni?” viņa vaicāja.

