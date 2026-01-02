Foto. pexels.com/Matheus Bertelli

Visa pasaule skatīsies uz viņiem kā uz zvaigznēm! Četras zodiaka zīmes 2026. gadā mirdzēs spoži jo spoži 0

kokteilis.lv
8:22, 2. janvāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

2026. gadā četras zodiaka zīmes nonāks uzmanības centrā, pateicoties spēcīgai astroloģiskajai enerģijai, kas tās vienlaikus atbalstīs un pārbaudīs.

Kokteilis
Lielais 2026. gada horoskops visām zodiaka zīmēm – kas gaidāms attiecībās, finanšu jomā un kāda būs veselība?
Nāvējošā slimība, ar kuru var inficēties pat no pašmāju āboliem. Ārste atklāj interesantas detaļas par leptospirozi 1
Lūk, ko Putins pieprasījis izdarīt Ukrainā 2026. gadā
Lasīt citas ziņas

Portāls “YourTango”, atsaucoties uz astroloģi Kendisu Čaildresu, vēsta, ka šīm zīmēm 2026.gads būs transformāciju, pārmaiņu, izrāvienu un, iespējams, arī grūtu pārbaudījumu laiks.

Visa gada garumā apkārtējo uzmanība būs pievērsta šīm zīmēm. Visa pasaule tās vēros kā zvaigznes! Neskatoties uz neizbēgamajām grūtībām, Visums piedāvās izaugsmes un piepildījuma iespējas.

Vai esat viens no viņiem?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Šajos 5 mēnešos dzimušie ir nepiemēroti parastam darbam no pulksten 8.30 – 17.00
Kokteilis
Pasteidzieties! Jūsu dzimšanas cipars zina, kas jāatstāj aiz muguras līdz jaunajam gadam
Kokteilis
3 horoskopa zīmes, kuru pārstāvji lieto par daudz alkohola
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.