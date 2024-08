Daudzdzīvokļu nams Ziepniekkalnā. Ilustratīvs attēls Foto. LETA/Gatis Dieziņš

VIDEO. Šokējoši! Jau četrus gadus, neko nenojaušot, vesels nams dzīvo līdzās līķim – kā tas vispār bija iespējams







Rīgā, Īslīces ielā, kāda daudzstāvu nama iedzīvotājus šokējusi ziņa, ka viņi jau aptuveni četrus gadus dzīvo līdzās seniores līķim. Par sievieti neviens līdz šim nebija licies ne zinis, un tikai parādu uzkrājumi noveduši līdz mitekļa apskatei, par to plašāk vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Par kaimiņieni, kuras līķis vairākus gadus nogulēja dzīvoklī, mājinieki uzzināja kopīgajā nama čatā. Mājas vecākā kopā ar policiju devās uz konkrēto mitekli pārbaudīt, kas tur notiek. Dzīvokļa durvis bijušas vaļā. Neviens gan negaidīja, ka telpās tiks atrastas cilvēka mirstīgās atliekas.

Vietējie dzirdējuši, ka sievietei esot bērni, kas dzīvo ārzemēs, bet neviens pārliecināts par to nav. Tagad vien savā starpā tiek pārrunāts, kā nu tā sanāca, ka neviens no kaimiņiem neko agrāk nepamanīja. “Policija bija izsaukta, gāja skatīties, jo četrus gadu neko nezināja par cilvēku… Es brīnos, neko nejutu. Tas laikam noticis ziemā, mums apkure laba, tā varbūt tā kundzīte tāda vājiņa un ātri izžuvusi,” raidījumam stāsta nama iedzīvotāja.

Tie, kas dzīvoja ar kundzi vienā stāvā, tomēr kādā brīdī nelāgu aromātu ir jutuši, tomēr tam nav pievērsuši uzmanību. Līdz trešajā stāvā dzīvojošajam sievietes kaimiņam ziņa par sievietes nāvi vēl nebija nokļuvusi. Viņš ir manāmi izbrīnīts.

“Rīgas namu pārvaldnieks”, kas ir īpašuma apsaimniekotājs, TV3 raidījumam apstiprina, ka informācija sākotnēji saņemta no mājas vecākās. Viņa, veicot datu pārbaudi, konstatējusi parādus un nolēmusi pārliecināties, kas notiek. Tad arī izsaukta policija, un sievietes mirstīgās atliekas atrastas. Dzīvoklim bija uzkrāts parāds, un 2022. gada novembrī iesniegta prasība tiesā, un pagājušā gada rudenī parāds piedzīts. Visticamāk, no kundzes konta, uz kuru visu šo laiku nāca pensija. Pēc tam parāds sāka uzkrāties no jauna. Likumsargi informē, ka šobrīd uzsākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes, lai precīzi noskaidrotu cilvēka nāves apstākļus un laiku.