Kas notiks, ja no uztura izslēgsiet saldumus? Rezultāti pārsteiguši pat pašus zinātniekus
Daudzi cilvēki, cenšoties uzlabot veselību vai samazināt svaru, izvēlas atteikties no saldumiem. Ilgu laiku tika uzskatīts, ka šāds solis palīdzēs mainīt garšas paradumus un samazināt vēlmi pēc cukura. Taču jaunākais pētījums liecina, ka viss nav tik vienkārši, kā varētu šķist.
Kā raksta “Earth”, zinātnieki novērojuši cilvēkus, kuri ilgāku laiku būtiski samazināja vai, tieši pretēji, palielināja saldumu patēriņu. Pētījuma rezultāti izrādījās negaidīti un pat apstrīd līdzšinējos priekšstatus par uzturu.
Pētījumā piedalījās 180 pieaugušie Nīderlandē, kuri noteiktu laiku ievēroja dažādas diētas. Daļai uzturā bija ļoti maz saldumu, citi lietoja mērenu daudzumu, bet vēl citi patērēja ievērojami vairāk saldu produktu. Lielākā daļa dalībnieku bija veseli pieaugušie, pārsvarā sievietes, un viņiem nebija nopietnu veselības problēmu, piemēram, aptaukošanās vai diabēta.
Pētnieki rūpīgi sekoja līdzi dalībnieku veselības rādītājiem, analizēja asins un urīna paraugus, kā arī novēroja viņu uztura izvēles un ķermeņa svaru. Rezultāti parādīja, ka pat pēc sešiem mēnešiem būtiskas izmaiņas netika konstatētas. Ne mainījās cilvēku attieksme pret saldu garšu, ne arī viņu vēlme pēc saldumiem.
Pētījuma autori norāda, ka šis atklājums liek pārskatīt līdzšinējos pieņēmumus par uztura ietekmi uz garšas paradumiem. Rakstā uzsvērts, ka ideja par to, ka saldumu samazināšana automātiski maina apetīti un ēšanas uzvedību, var nebūt tik viennozīmīga.
Zinātnieki arī pievērsa uzmanību tam, ka dažādi saldie produkti organismā iedarbojas atšķirīgi. Piemēram, augļi satur šķiedrvielas un ūdeni, kas palēnina cukura uzsūkšanos, savukārt saldināti dzērieni nodrošina strauju kaloriju pieplūdumu.
Pētījuma autori atzīst, ka nepieciešami papildu pētījumi, kuros tiktu iekļautas citas sabiedrības grupas, piemēram, bērni vai cilvēki ar lieko svaru, kā arī tie, kuru uzturā ir ievērojami vairāk cukura.
Tomēr galvenais secinājums šobrīd ir diezgan skaidrs. Pieaugušo cilvēku vēlme pēc saldumiem izrādās daudz stabilāka, nekā iepriekš tika uzskatīts, un to nav tik viegli mainīt pat ar būtiskām izmaiņām uzturā.