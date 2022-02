Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Foto: REUTERS/Scanpix/LETA

Zelenskis Ukrainā izsludinājis karastāvokli Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien visā valstī izsludinājis karastāvokli.

“Šodien prezidents Putins paziņoja par speciālas militārās operācijas veikšanu Donbasā. Krievija veikusi triecienus par mūsu militāro infrastruktūru un mūsu robežsargiem, robežsardzes vienībām. Daudzās Ukrainas pilsētā bija dzirdami sprādzieni. Mēs ieviešam karastāvokli visā mūsu valsts teritorijā,” teikts “Facebook” publicētā Zelenska uzrunā.

“Pirms minūtes man bija saruna ar prezidentu Baidenu. ASV jau sākušas pulcināt starptautisko atbalstu. Šodien no jums, no katra no jums tiek prasīts miers, pēc iespējas palieciet mājās. Mēs strādājam, armija strādā, strādā viss Ukrainas drošības sektors,” paziņoja Zelenskis.

Jau ziņots, ka ceturtdienas rītā Krievija sāka militāru uzbrukumu Ukrainai.