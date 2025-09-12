Zīdaiņa brūces bija pārtītas ar pārtikas plēvi! Vecāki tikai pēc 11 stundām nogādā applaucētu bērnu slimnīcā 0
Klaipēdas Bērnu slimnīcā pēc nopietniem apdegumiem ārstējas mazs zēns, pirms dažām dienām paziņoja policija. Tomēr viņa gadījums ir neparasts, jo vecāki bērnu uz slimnīcu atveda tikai pusdienu vēlāk, brūces pārtinot ar pārtikas plēvē. Ārsti uzsver, ka apdegumus šādā veidā nevar ārstēt, raksta Lrytas.lt.
Kā paziņoja policija, sestdienas vēlā vakarā ap plkst. 23:11 uz Klaipēdā slimnīcu tika nogādāts 2024. gadā dzimis mazs pacients.
Zēna stāvoklis ir nopietns un viņš tiek ārstēts intensīvās terapijas nodaļā. Bērns guva traumas, kad mājās, domājams, eksplodēja verdoša ūdens katls un daļa no tā uzšļāca bērnu, kurš atradās netālu. Zēns guva aptuveni 15 procentu ķermeņa apdegumus, ziņoja LNK.
“Pašlaik ir infekcijas komplikācijas, sepse. Viņš tiek intensīvi ārstēts, jāatjauno visi parametri, nepieciešama antibakteriāla ārstēšana. Pārsienamie materiāli tiek uzlikti ar anestēziju, jo tas ir sāpīgi, un maziem bērniem bez anestēzijas nav iespējams,” “LNK Žiniām” sacīja traumatoloģijas nodaļas vadītājs Džeralds Kazis Sivickis.
Slimnīcā tika pamanīts, ka bērna apdegumi bija pārtīti ar pārtikas plēvē. Ārsti brīdina, ka tas varētu radīt vēl lielākus bojājumus – apdegumi varētu kļūt vēl dziļāki.
Ārsti uzsver, ka pēc apdeguma skartā vieta nekavējoties jāatdzesē. Skartā āda 10–20 minūtes jātur zem vēsa (nevis ledus) tekoša ūdens.
Tomēr, ja tiek skarti bērni, ir jāievēro maksimāla piesardzība un pēc pirmās palīdzības sniegšanas nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība. Policija savāca pierādījumus par nelielu traumu, kas radusies neuzmanības dēļ. Negadījums ieinteresēja arī bērnu tiesību aizstāvjus.