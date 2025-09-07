Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

"Mēs rīt būsim mājās – gulēsim tur!" Pacienti dalās ar emocionāliem stāstiem par medmāsu attieksmi "Stradiņos" un citur

18:59, 7. septembris 2025
Veselam

Portālā ik pa laikam sadaļā dakterstāsti publicējam pacientu pieredzi dažādās Latvijas slimnīcās – gan komplimentus mediķiem par lielisku darbu, gan reizēm arī bēdīgus stāstus par skumju pieredzi.

Jau sen esam nonākuši pie secinājuma, ka milzīga loma jebkurā ārstēšanā ir attieksmei no abām pusēm – gan ārsta, gan pacienta. Tā būtībā neko nemaksā, taču paveic tik daudz.

Tāpēc prieks bija soctīklā “Threads” pamanīt īsu Kristīnes stāstu par patiešām pozitīvu pieredzi “Stradiņos”. @kristina_aleintina raksta: “Stradiņos māsiņa saka: “Ja naktī būs vajadzīga mūsu palīdzība: slikta dūša vai sāpes, spiediet pogu, nevajag kautrēties mūs traucēt. Mēs neguļam, mēs strādājam. Mēs rīt būsim mājās – gulēsim tur.” 💔 ~Anastasija~ Visādas šausmenes dzirdētas par slimnīcām, bet mana otrā pieredze Stradiņos ir pozitīva. Pateicu paldies personīgi un saku paldies arī internetā.”

Komentāros pie šī ieraksta par medmāsu attieksmi dalījušies arī citi pacienti, atklājot gan brīnišķīgu, gan arī skumju pieredzi. Interesanti aizdomāties par tēmu, cik svarīgi ir, lai katrs cilvēks ir savā īstajā darbā.

Kāda ir Tava pieredze saskarsmē ar mediķiem? Varbūt arī ir gadījies sastapties ar mediķiem, kuri paveic vairāk, nekā prasa viņu pienākums? Varbūt kāds ārsts ir paveicis brīnumus? Bet varbūt nav veicies tik labi? Padalies ar mums, rakstot uz [email protected]!

