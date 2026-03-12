VIDEO. Latgalē uz meža ceļa sastapts lapsu pāris ar pilnīgi pretējiem raksturiem 0

LA.LV
22:10, 12. marts 2026
Ziņas Dabā

Februāra nogalē AS “Latvijas valsts meži” mežierīcības meistare Ludmila Žukovska kādā meža autoceļā Latgale sastapusi lapsu pāri.

7 lietas par aiziešanu pensijā, par kurām neviens tevi nebrīdina
Kokteilis
Trīs mēneši, kuros dzimušie ir īpaši jūtīgi pret negatīviem cilvēkiem: no viņiem neko nenoslēpsi
“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām 24
Lasīt citas ziņas

Video redzams, ka viena no lapsām ir ļoti ziņkārīga un droši tuvojas meža darbiniecei. Dzīvnieks pārvietojas pa ceļu un neizrāda īpašas bailes no cilvēka klātbūtnes.

Tikmēr otra lapsa turas atstatus un notiekošo vēro no krietna attāluma, saglabājot lielāku piesardzību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Melu detektori cilvēku veidolā: no šīm 3 zodiaka zīmēm ir teju neiespējami noslēpt melus
Noslēpumainos apstākļos pazudis atvaļināts ASV ģenerālis: tas notika tikai dažas dienas pēc Trampa paziņojuma par NLO
Kokteilis
FOTO. Ne tikai novājējusi, bet ar jaunu “aksesuāru”: jaunākās fotogrāfijas ar Allu Pugačovu liek uzdot kaudzi jautājumu

Šādas tikšanās dabā nav retums, taču dzīvnieku uzvedība var būt atšķirīga – kamēr daži ir ziņkārīgi un drosmīgi, citi izvēlas nogaidīt un novērot situāciju no drošākas distances.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Var pārnēsāt slimības un būt bīstami: ko darīt un nedarīt, ja krastā pamanīts ronis?
Priecīga ziņa no Durbes – jūras ērgļu ligzdā izdēta pirmā šī gada ola
Būs jāstāv ar abām kājām uz zemes – rīt kļūs vējaināks
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.