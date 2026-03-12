VIDEO. Latgalē uz meža ceļa sastapts lapsu pāris ar pilnīgi pretējiem raksturiem 0
Februāra nogalē AS “Latvijas valsts meži” mežierīcības meistare Ludmila Žukovska kādā meža autoceļā Latgale sastapusi lapsu pāri.
Video redzams, ka viena no lapsām ir ļoti ziņkārīga un droši tuvojas meža darbiniecei. Dzīvnieks pārvietojas pa ceļu un neizrāda īpašas bailes no cilvēka klātbūtnes.
Tikmēr otra lapsa turas atstatus un notiekošo vēro no krietna attāluma, saglabājot lielāku piesardzību.
Šādas tikšanās dabā nav retums, taču dzīvnieku uzvedība var būt atšķirīga – kamēr daži ir ziņkārīgi un drosmīgi, citi izvēlas nogaidīt un novērot situāciju no drošākas distances.