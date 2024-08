Foto – Leta/AFP

Zināms, kuru filmu Latvija izvirzījusi Kinoakadēmijas balvai “Oskars” Ieteikt







Latvijas kino ekspertu komisija vienbalsīgi lēmusi izvirzīt Ginta Zilbaloža pilnmetrāžas animācijas filmu “Straume” kā Latvijas oficiālo pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” kategorijā “Labākā starptautiskā filma”.

Reklāma Reklāma

Filmu kinoteātros Ziemeļamerikā demonstrēs jau šoruden, ASV izplatītājam Sideshow & Janus Films nopietni atbalstot "Straumi" ceļā pretim

“Oskars” balvai. Šobrīd ir uzsākta filmas pasaules tūre – Gints Zilbalodis pašlaik atrodas Jaunzēlandē, tālāk filmu demonstrēs festivālā Melburnā, Austrālijā, bet rudenī filmas komanda viesosies vairākos A klases kinofestivālos Ziemeļamerikā, Eiropā un Āzijā, sākot ar prestižo Toronto festivālu, kas arī ir nozīmīgs solis pretim “Oskars” balsotāju ievērībai.

"Mēs esam pagodināti pārstāvēt Latviju ar animācijas filmu "Straume", kandidējot uz “Oskars” balvu par labāko starptautisko filmu. Tas ir būtisks atbalsts filmas atpazīstamības veicināšanā, un mēs ceram, ka stāsts par pelēkā kaķa piedzīvojumiem iekaros arī “Oskars” balsotāju sirdis.” stāsta producents Matīss Kaža.

G. Zilbaloža animācijas filma "Straume" demonstrēta Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Īpašais skatiens" kā vienīgā animācijas filma, Ansī animācijas filmu festivālā tā ieguvusi četras balvas, to skaitā žūrijas un skatītāju balvu. Filma guvusi ārzemju preses, izplatītāju un skatītāju uzmanību un, sākot no rudens, to demonstrēs kinoteātros daudzviet pasaulē, tai skaitā ASV, Kanādā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Dienvidkorejā, Japānā, Austrālijā un citviet.

Filmas "Straume" pirmizrāde notiks 28. augustā kinoteātrī "Splendid Palace". Citos kinoteātros Latvijā filmu sāks demonstrēt no 29. augusta. Biļetes pieejamas kinoteātru kasēs un internetā.

Filmas "Straume" radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.