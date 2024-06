“Patriot” pretgaisa aizsardzības sistēma Foto. Scanpix/LETA

Pirmie uzbrukumi Krievijas teritorijai ar amerikāņu ieročiem varētu sākties dažu stundu vai jau tuvāko dienu laikā. Par to, atsaucoties uz amerikāņu amatpersonām, raksta The New York Times. Ukrainai piešķirtā atļauja šādi rīkoties gan attiecas tikai uz Harkivas apgabala aizsardzību, kur Krievijas okupācijas spēki nesen uzsāka jaunu ofensīvu.

Tiek atzīmēts, ka ASV prezidents Džo Baidens šādu lēmumu pieņēma, pakļaujoties padomnieku un galveno sabiedroto spiedienam. “Prezidents ir pavēlējis savai komandai nodrošināt, lai Ukraina varētu izmantot ASV sagādātos ieročus pretšaušanai Harkivas reģionā, lai Ukraina varētu atvairīt Krievijas spēkus, kas tai uzbrūk vai gatavojas uzbrukt,” teikts Baidena administrācijas paziņojumā.

Amatpersonas sacīja, ka politikas izmaiņas stājās spēkā ceturtdien. Tādējādi Baidens šķērsoja sarkano līniju, ko viņš pats novilka. Ja Krievija veiks vairāk uzbrukumu ārpus Harkovas, šos ierobežojumus varētu vēl vairāk mīkstināt, atzina administrācija. “Šī ir jauna realitāte. Un, iespējams, jauna ēra Ukrainas konfliktā,” sacīja kāda augsta amatpersona.

Baltajā namā diskusijas notika aiz slēgtām durvīm, un tās zināja tikai ļoti neliela palīgu grupa. Žurnālisti atzīmē, ka tādēļ Pentagona preses sekretāre Sabrina Saina vakar vēl sacīja, ka ASV politika šajā jautājumā nav mainījusies – viņa vienkārši nezināja, ka aizsardzības ministrs Loids Ostani jau dažas dienas iepriekš devis rīkojumu atcelt aizliegumu.

Arī Kremlis jau ir izteicis komentārus par ASV aizlieguma daļēju atcelšanu. “Mēs zinām, ka kopumā jau tiek mēģināts uzbrukt Krievijas teritorijai ar Amerikā ražotiem ieročiem. Tas mums ir pietiekami, un tas vairāk nekā daiļrunīgi parāda ASV iesaistīšanās pakāpi šajā konfliktā,” norāda Putina prese. sacīja sekretārs Dmitrijs Peskovs.

Kā raksta Rietumu mediji, ASV administrācija ilgu laiku pretojās idejai atcelt šo aizliegumu. Oficiāli Baltais nams un Pentagons paziņoja, ka neveicina uzbrukumus Krievijas Federācijai un strādā pie tā, lai Ukraina varētu sevi aizstāvēt tās robežās.

Todien, kad vairāk nekā 10 NATO valstis izteicās par atļauju Ukrainai uzbrukt Krievijai ar Rietumu ieročiem, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens sacīja, ka neizslēdz Vašingtonas spēju “pielāgot” savu pozīciju. Pēc tam mediji ziņoja, ka Baidens jau ir pārdomājis. Ukraina saņēma atļauju uzbrukt, bet tikai vienā virzienā. Tiesa gan, saasinoties situācijai, šī atļauja var mainīties un tapt mīkstināta.