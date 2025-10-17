Foto. pexels.com/Kübra Kuzu

Zinātnieki veikuši revolucionāru atklājumu: bērna radīšanai, iespējams, vairs nebūs nepieciešama bioloģiskā māte

21:21, 17. oktobris 2025
Zinātnieki veikuši nozīmīgu atklājumu, kas  nākotnē teorētiski ļautu bērniem nākt pasaulē bez bioloģiskās mātes līdzdalības. Pētniekiem pirmo reizi izdevies cilvēka ādas šūnas pārvērst olšūnās un laboratorijas apstākļos tās apaugļot, raksta britu izdevums “Express”.

Oregonas Veselības un zinātnes universitātes pētnieki apgalvo, ka izveidotās olšūnas ir pilnībā piemērotas apaugļošanai.

Eksperimenta gaitā laboratorijā apaugļotā olšūna sāka attīstīties un veidoties par embriju.

Pētījumu gan pārtrauca sestajā dienā – brīdī, kad mākslīgās apaugļošanas procesā embriju parasti pārnes dzemdē.

Šāds atklājums nākotnē varētu palīdzēt sievietēm, kurām ir grūtības ieņemt bērnu vai medicīnisku iemeslu dēļ nav olšūnu.

Pētnieki norāda, ka metode spēs risināt neauglības jautājumus arī situācijās, kad dabisku olšūnu iegūt nav iespējams.

Turklāt tehnoloģija paver iespēju ģenētiski radīt bērnu diviem tēviem – pārnesot viena vīrieša DNS donora olšūnā un apaugļojot to ar otra vīrieša spermu. Tas nozīmētu, ka bērnam būtu divi bioloģiski tēvi bez sievietes ģenētiskās iesaistes.

“Šāda metode ļaus arī viendzimuma pāriem radīt bērnu, kas būs ģenētiski saistīts ar abiem partneriem,”  skaidro pētījuma līdzautore Paula Amato.

Viņa piebilst, ka šī pieeja varētu nodrošināt arī praktiski neierobežotu olšūnu daudzumu.

“DNS var iegūt no jebkura cilvēka – pat no vecāka gadagājuma sievietēm, no pacientēm pēc vēža ārstēšanas, no cilvēkiem, kas piedzimuši bez olšūnām, vai pat no vīriešiem,” uzsver Amato.

Tiesa, pētījuma autori atzīst, ka līdz praktiskai šīs tehnoloģijas izmantošanai vēl ejams tāls ceļš.

Galvenais izaicinājums bija atšķirība hromosomu skaitā: ādas šūnās ir 46, bet olšūnās – tikai 23. Pētniekiem izdevies ar īpaša procesa palīdzību “atbrīvoties” no liekā hromosomu komplekta.

