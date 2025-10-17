Zinātnieki veikuši revolucionāru atklājumu: bērna radīšanai, iespējams, vairs nebūs nepieciešama bioloģiskā māte 0
Zinātnieki veikuši nozīmīgu atklājumu, kas nākotnē teorētiski ļautu bērniem nākt pasaulē bez bioloģiskās mātes līdzdalības. Pētniekiem pirmo reizi izdevies cilvēka ādas šūnas pārvērst olšūnās un laboratorijas apstākļos tās apaugļot, raksta britu izdevums “Express”.
Eksperimenta gaitā laboratorijā apaugļotā olšūna sāka attīstīties un veidoties par embriju.
Pētījumu gan pārtrauca sestajā dienā – brīdī, kad mākslīgās apaugļošanas procesā embriju parasti pārnes dzemdē.
Pētnieki norāda, ka metode spēs risināt neauglības jautājumus arī situācijās, kad dabisku olšūnu iegūt nav iespējams.
Turklāt tehnoloģija paver iespēju ģenētiski radīt bērnu diviem tēviem – pārnesot viena vīrieša DNS donora olšūnā un apaugļojot to ar otra vīrieša spermu. Tas nozīmētu, ka bērnam būtu divi bioloģiski tēvi bez sievietes ģenētiskās iesaistes.
“Šāda metode ļaus arī viendzimuma pāriem radīt bērnu, kas būs ģenētiski saistīts ar abiem partneriem,” skaidro pētījuma līdzautore Paula Amato.
“DNS var iegūt no jebkura cilvēka – pat no vecāka gadagājuma sievietēm, no pacientēm pēc vēža ārstēšanas, no cilvēkiem, kas piedzimuši bez olšūnām, vai pat no vīriešiem,” uzsver Amato.
Galvenais izaicinājums bija atšķirība hromosomu skaitā: ādas šūnās ir 46, bet olšūnās – tikai 23. Pētniekiem izdevies ar īpaša procesa palīdzību “atbrīvoties” no liekā hromosomu komplekta.