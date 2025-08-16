Zobu pasta no cilvēka matiem: revolucionāra alternatīva zobu aizsardzībai 0
Zinātnieki no King’s College London ir atklājuši, ka keratīns, olbaltumviela, kas atrodama cilvēka matos, ādā, nagos un aitas vilnā, piedāvā revolucionāru risinājumu zobu ārstēšanā. Jaunākais pētījums, par ko ziņo New York Post, liecina, ka keratīns spēj aizsargāt zobus no kariesa, atjaunot emaljas bojājumus agrīnā stadijā un pat samazināt zobu jutīgumu, slēdzot atvērtos nervu kanālus.
Lai gan fluorīds jau sen ir zināms kā efektīvs līdzeklis zobu emaljas stiprināšanai, pētnieki norāda, ka keratīns var pārspēt tā iespējas. Eksperimentā, kurā tika izmantots no aitas vilnas iegūts keratīns, zinātnieki atklāja, ka, uzklājot to uz zoba virsmas, proteīns mijiedarbojas ar siekalās esošajiem minerāliem, veidojot kristālisku struktūru, kas līdzinās dabiskajai emaljai. Šis blīvais minerālu pārklājums atdarina emaljas struktūru un funkciju, nodrošinot izturīgu aizsardzību.
“Mēs ieejam aizraujošā laikmetā, kurā biotehnoloģija ļauj ne tikai ārstēt simptomus, bet arī atjaunot bioloģiskās funkcijas, izmantojot paša organisma materiālus,” sacījis pētījuma vecākais autors Šerifs Elšarkavijs.
Pētnieki prognozē, ka zobu pasta, kuras sastāvā ir keratīns, varētu nonākt veikalu plauktos jau pēc diviem līdz trim gadiem. “Keratīns piedāvā revolucionāru alternatīvu esošajām zobu ārstēšanas metodēm,” uzsvēra Sāra Gamea, PhD, pētniece no King’s College London.
āPapildus tam King’s College London zinātnieki ir guvuši panākumus arī citā jomā – viņi pirmo reizi laboratorijā ir izaudzējuši cilvēka zobus. Izstrādājot materiālu, kas imitē zobu veidošanās vidi, pētnieki nodrošināja šūnu mijiedarbību, kas veicina zobu audu attīstību. Laboratorijā audzētie zobi dabiski integrējas žoklī, ir izturīgāki un neizraisa atgrūšanas reakcijas, piedāvājot cerību pacientiem nākotnē ataudzēt zaudētos zobus.
Šie atklājumi iezīmē jaunu posmu zobārstniecībā, apvienojot biotehnoloģijas un dabiskos materiālus, lai uzlabotu zobu veselību un atjaunošanu