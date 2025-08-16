#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/cottonbro studio

Zobu pasta no cilvēka matiem: revolucionāra alternatīva zobu aizsardzībai 0

LA.LV
16:02, 15. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Zinātnieki no King’s College London ir atklājuši, ka keratīns, olbaltumviela, kas atrodama cilvēka matos, ādā, nagos un aitas vilnā, piedāvā revolucionāru risinājumu zobu ārstēšanā. Jaunākais pētījums, par ko ziņo New York Post, liecina, ka keratīns spēj aizsargāt zobus no kariesa, atjaunot emaljas bojājumus agrīnā stadijā un pat samazināt zobu jutīgumu, slēdzot atvērtos nervu kanālus.

Reklāma
Reklāma
Ukraina iet uz pilnu banku – elites vienības intensīvi, ar konkrētu mērķi plosa fronti 55
Trampa un Putina sarunas nupat sākušās, bet kāda žurnālista jautājums diktatoru jau izsitis no sliedēm 28
10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd
Lasīt citas ziņas

Lai gan fluorīds jau sen ir zināms kā efektīvs līdzeklis zobu emaljas stiprināšanai, pētnieki norāda, ka keratīns var pārspēt tā iespējas. Eksperimentā, kurā tika izmantots no aitas vilnas iegūts keratīns, zinātnieki atklāja, ka, uzklājot to uz zoba virsmas, proteīns mijiedarbojas ar siekalās esošajiem minerāliem, veidojot kristālisku struktūru, kas līdzinās dabiskajai emaljai. Šis blīvais minerālu pārklājums atdarina emaljas struktūru un funkciju, nodrošinot izturīgu aizsardzību.

“Mēs ieejam aizraujošā laikmetā, kurā biotehnoloģija ļauj ne tikai ārstēt simptomus, bet arī atjaunot bioloģiskās funkcijas, izmantojot paša organisma materiālus,” sacījis pētījuma vecākais autors Šerifs Elšarkavijs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps galveno “darbiņu tā arī neizdarīja”… Putins brīdina: “Nekavējiet progresu!”
Trampa un Putina saruna par pusi īsāka nekā plānots. Kas sagaida Ukrainu?
VIDEO. “Tā ir slikta zīme!” Negaidīts notikums Aglonā procesijas laikā liek ticīgajiem šausmās noelsties

Pētnieki prognozē, ka zobu pasta, kuras sastāvā ir keratīns, varētu nonākt veikalu plauktos jau pēc diviem līdz trim gadiem. “Keratīns piedāvā revolucionāru alternatīvu esošajām zobu ārstēšanas metodēm,” uzsvēra Sāra Gamea, PhD, pētniece no King’s College London.

āPapildus tam King’s College London zinātnieki ir guvuši panākumus arī citā jomā – viņi pirmo reizi laboratorijā ir izaudzējuši cilvēka zobus. Izstrādājot materiālu, kas imitē zobu veidošanās vidi, pētnieki nodrošināja šūnu mijiedarbību, kas veicina zobu audu attīstību. Laboratorijā audzētie zobi dabiski integrējas žoklī, ir izturīgāki un neizraisa atgrūšanas reakcijas, piedāvājot cerību pacientiem nākotnē ataudzēt zaudētos zobus.

Šie atklājumi iezīmē jaunu posmu zobārstniecībā, apvienojot biotehnoloģijas un dabiskos materiālus, lai uzlabotu zobu veselību un atjaunošanu

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Ardievas ieradumam! Zobārsti brīdina par mutes skalošanas postošo ietekmi uz zobiem
Veselam
Pēkšņas zobu sāpes? 9 ātri un vienkārši veidi, kā tās efektīvi remdēt
Zobu tīrīšanas kļūda, kura var beigties ar saindēšanos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.