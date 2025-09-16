“Zvaniet pats!” Skaidrojam, kas notiek, ja pacienti neierodas uz plānoto vizīti pie ārsta 0

Sociālo mediju platformā “X” pamanījām iedzīvotājas piedzīvoto pārsteigumu par pieraksta kārtību pie speciālistiem kādā iestādē. Sieviete vēlējās, lai ārstniecības iestāde brīdinātu viņu gadījumā, ja kāds atsakās no vizītes un atbrīvojas ātrāks pieraksta laiks pie kardiologa. Taču iestādes pārstāvis atteicis – zvaniet un interesējieties pati katru dienu. Tas liek aizdomāties par būtisku jautājumu…

Iedzīvotāja vaicāja, ja pats nezvani un neinteresējies, vizīšu pieraksta laiki, kas atbrīvojas, aiziet postā?

Sazinājāmies ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), lai noskaidrotu, vai tiešām pastāv risks, ka atbrīvojušies pieraksta laiki paliek neizmantoti.

Turpinājumā NVD pārstāvju komentārs!

“Sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestādēm ir pienākums veidot un uzturēt gaidīšanas sarakstus atbilstoši ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) noslēgtā līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Tas nosaka pacientiem konkrētu pakalpojuma saņemšanas laiku 6 mēnešu periodā vai, ja gaidīšanas laiks ir ilgāks, iekļaušanu gaidīšanas rindā un ne vēlāk kā mēnesi pirms plānotās vizītes informēt pacientu par konkrētu pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku.

Normatīvais regulējums neparedz ārstniecības iestādēm pienākumu zvanīt par katru atbrīvojušos pierakstu – tā ir iestādes iekšējā darba organizācijas kārtība.

Lielākā daļa ārstniecības iestāžu šim nolūkam izmanto gaidīšanas sarakstus vai elektroniskās pieraksta sistēmas, lai samazinātu iespēju, ka vizīšu laiki paliek neizmantoti.

Ne vienmēr šādos gadījumos vizīšu laiki paliek neizmantoti – tos iespējams izmantot, lai nodrošinātu pakalpojumus prioritārā kārtībā, piemēram, bērniem, grūtniecēm, pacientiem ar akūtiem stāvokļiem un citām pacientu grupām, kurām pakalpojums ir nepieciešams steidzamā kārtā.

Vienlaikus NVD aicina gadījumos, ja iedzīvotājs pierakstu uz pakalpojumu veicis vairākās ārstniecības iestādēs un to saņem kādā no iestādēm ātrāk, atteikt pierakstu pārējās iestādēs. Tas ļaus laikus pakalpojumu saņemt kādam citam pacientam.”

