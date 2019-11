Ilustratīvs attēls Foto: Teodorlazarev/Shutterstock

“Atzīmējot starptautisko dienu pret vardarbību, kas vērsta pret sievieti, aicinu novērst tās cēloņus, palīdzēt tās upuriem un nosodīt šādu rīcību. Vīriešiem gan šodien, gan citas dienas jāveido cieņpilnas attiecības ar sievieti.” Šādu ierakstu vakar savā tviterkontā publicēja Valsts prezidents Egils Levits.

Vakar, 25. novembrī, pasaulē tika atzīmēta ANO noteiktā Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izbeigšanai.

Bet pirms tam – sestdien un svētdien – daudzviet Eiropā (Francijā, Itālijā, Beļģijā) desmitiem tūkstošu cilvēku izgāja ielās demonstrācijās, lai pieprasītu izbeigt vardarbību pret sievietēm.

Par ģimenes vardarbības upuriem daudz runāts un rakstīts arī Latvijas medijos, dažādi eksperti devuši pamācības gan likumsargiem par to, kā atpazīt un izolēt varmākas, gan pašām cietējām – kā izbēgt no vardarbīgām attiecībām. Taču vēlmes un ieteikumi ir viens, bet reālā dzīve var būt pavisam kas cits. Lūk, viens no gadījumiem tiesu praksē, kur likumsargu redzeslokā nonākusi kārtējā vardarbības lieta.

Zemgales rajona tiesā Jēkabpilī novembrī sākās tiesvedība par kādu 2018. gada 27. jūlija notikumu kādā brīvdienu mājā Jēkabpils novadā un tās apkaimē. Neilgi pirms pusnakts ciemiņi no brīvdienu mājas bija devušies projām un saimniece Olga kārtojusi traukus, bet viņas vīrs Viesturs savā nodabā sēdējis. Abi bija dzēruši šampanieti: sieviete mazāk, vīrietis – vairāk.

Pēkšņi vīrs sievu sācis bez iemesla žņaugt.

Olga izrāvusies, izgājusi no mājas un devusies pa ceļu Jēkabpils virzienā. Vīrs viņai ar automašīnu braucis pakaļ. Panācis, izkāpis, trīs reizes ar dūri iesitis sievai pa galvu, pēc tam nogāzis zemē un piecas reizes sitis viņas galvu pret asfaltu. Tad pacēlis uz rokām un ar spēku ielicis automobiļa bagāžniekā. Kad atbraukuši mājās, vīrs sievai ļāvis izkāpt no bagāžnieka.

Olga bijusi vienās asinīs un lūgusi vīram mobilo telefonu, lai piezvanītu neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Sākumā vīrs neļāvis, bet pēc tam atļāvis. Par šādām norisēm Olga nākamajā dienā rakstījusi iesniegumā policijai, kam par cietušo bija ziņojuši mediķi. Šajā iesniegumā Olga arī lūdza saukt vīru pie atbildības. Un policija uzsāka kriminālprocesu. Šis iesniegums ir arī pamatā tiesvedībai.

Prokurore Ilze Saveļjeva pret 42 gadus veco Viesturu vērš ne tikai krimināl­apsūdzību par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu (lauzts deguns un sejas sasitumi), bet arī par nelikumīgu brīvības atņemšanu, kā tiek traktēta Olgas ielikšana un vešana vieglā automobiļa bagāžniekā.

Bet izrādās, jau trīs dienas pēc notikuma, 30. jūlijā, Olga lūgusi savu iesniegumu atsaukt un izbeigt kriminālprocesu pret vīru, pret kuru viņai neesot nekādu pretenziju.

Tomēr iesniegums par šādiem nodarījumiem nav tik viegli atsaucams, turklāt liecības vēlāk policijai sniedza arī mediķi.

Olga pēc tam policijai liecinājusi, bet stāsts bijis citāds, nekā minēts iesniegumā, proti, ka tad, kad vīrs viņu uz ceļa panācis, pati jau gribējusi doties mājās. Automašīnas sānu durvis neesot varēts attaisīt, tāpēc vīrs viņu pacēlis uz rokām un ielicis bagāžniekā, kas neesot bijis nodalīts no salona, tāpēc neuzskatot, ka viņai laupīta brīvība. Nekādi miesas bojājumi viņai neesot nodarīti, neesot nekādu pretenziju, abi esot izrunājušies un viens otram atvainojušies. Olga nevēloties būt cietusī ne formāli, ne arī pēc būtības.

Tiesas sēdē Viesturs savu vainu neatzina, savukārt Olga tiesā izmantoja savas likumīgās tiesības pret tuvu ģimenes locekli neliecināt.

Viestura advokāts Normunds Duļevskis ārpus tiesas sēdes draudzīgi ieminējās prokurorei, ka krimināllieta būtu izbeidzama, taču pretimnākšanu nesastapa – kā bija noprotams, arī nākamās liecinieces – neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieces – liecību dēļ. Šo liecinieci gan advokāts mēģināja “ķert” uz dažām nebūtiskām atšķirībām starp liecībām pēc notikuma un liecībām tiesas zālē, bet diez vai kāds to ņems vērā. Tas nav nekas neparasts, ka liecības, starp kuru sniegšanu pagājis ilgs laiks, detaļās mēdz atšķirties.

Jebkurā gadījumā mediķe Ina, kura neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā pēc izsaukuma ieradusies brīvdienu mājā, liecina, ka sastapusi noraudājušos sievieti, kurai bijuši sejas sasitumi un tūska.

Sieviete mediķiem arī izstāstījusi, kas noticis, bijusi ļoti pārbijusies, stresā un vairākkārt atkārtojusi: “Cik šausmīgi tai bagāžniekā!”

Pēc mediķes novērojumiem, Olga nav bijusi reibumā, bijusi stabilu gaitu un normālu runu, bez eiforisma izpausmēm. Savukārt vīrietis sēdējis pie galda, uz kura bijusi pudele. Bijis redzams, ka labi iedzēris, bravurīgs, aicinājis mediķus iedzert, tad piedāvājis savu palīdzību un beigās ironiski teicis, ka viņam pašam arī vajagot palīdzību, kad uzzinājis, ka sievu vedīs uz slimnīcu.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta aprīlī, kurā kā lieciniekus uzklausīs vēl vienu mediķi un policistu.