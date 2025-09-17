Krieviem joki vairs nav prātā – daudzi nevar atļauties nopirkt pat pirmās nepieciešamības preces 0
Straujais cenu kāpums, kas saskaņā ar oficiālajiem Krievijas statistikas pārvaldes (“Rosstat”) datiem kopš kara sākuma sasniedzis 40%, spiež Krievijas iedzīvotājus arvien vairāk taupīt, iegādājoties pat pirmās nepieciešamības preces, ziņo “The Moscow Times”.
Kā raksta izdevums “Kommersant”, atsaucoties uz “Platforma OFD” datiem, laika posmā no 2025. gada janvāra līdz augustam apģērbu pirkumu skaits ir samazinājies par 8%.
Lai ietaupītu, patērētāji arvien biežāk pārtikas produktus iegādājas zemo cenu veikalos, kas piedāvā preces ar lielām atlaidēm.
Saskaņā ar “Infoline” statistiku, tādu veikalu tīklu kā “Svetofor”, “Čižik” un “Dobrocen” ieņēmumi gada laikā auguši par 27%, kas ir rekordaugsts rādītājs starp visiem pārtikas mazumtirgotājiem.
skaidro “Infoline-Analitika” ģenerāldirektors Mihails Burmistrovs.
Pētījumu aģentūras “Romir” dati atklāj, ka atlaižu un akciju izmantošana ir kļuvusi par visizplatītāko taupīšanas metodi – to izmanto 68% patērētāju. 58% apzināti atsakās no konkrētām precēm, kuras pirkuši iepriekš; 57% cenšas atrast lētākus analogus, bet gandrīz puse (49%) iepērkas zemo cenu veikalos.
“Lai minimizētu tēriņus pārtikai un pirmās nepieciešamības precēm, 46% Krievijas iedzīvotāju retāk dodas uz veikaliem,” secina “Romir”.
Pētījums liecina, ka tagad katrs otrais no viņiem ierobežo spontānos pirkumus, lai gan vēl pirms pusgada tādu bija tikai 22%.
Īpaši krasu kritumu piedzīvojis sadzīves tehnikas un elektronikas tirgus, sasniedzot zemāko punktu pēdējo 30 gadu laikā.
Uzņēmumu grupas DNS līdzīpašnieks un direktors Dmitrijs Aleksejevs norāda, ka šogad pārdošanas apjomu kritums ir tik straujš, ka to nespēj kompensēt pat cenu kāpums, tādēļ kopējie ieņēmumi rubļos ir samazinājušies – situācija, kāda nav pieredzēta gadu desmitiem.
“Mums ir bijuši periodi, kad tirgus kritās pārdoto vienību vai dolāru izteiksmē, bet rubļos, pat neņemot vērā inflāciju, tas nekad iepriekš nebija krities,” sacīja Aleksejevs.
“Mēs redzam, ka Krievijas iedzīvotāji visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas samazināt tēriņus: iegādājas tikai preces ar atlaidēm vai akciju laikā, atliek lielākus pirkumus, pat pārtikas segmentā, piemēram, neveidojot krājumus ziemai,” stāsta “Vedeneeva Consulting Group” dibinātāja Anna Vedeņejeva.
Viņa uzskata, ka pašreizējais pārdošanas apjomu kritums nav īslaicīga krīze, bet gan strukturālas izmaiņas patērētāju uzvedībā, jo lielākā daļa sagaida turpmāku cenu kāpumu.
“Šīs gaidas kļūst par prognozi, kas piepildās: jo vairāk cilvēki tic, ka situācija pasliktināsies, jo aktīvāk viņi maina savu uzvedību, tādējādi pastiprinot krīzi,” secina Vedeņejeva.