Nesen sociālajā tīklā “Facebook” kāda pasažiere Kristīne dalījās pārdomās par kultūršoku, ko piedzīvojusi Starptautiskajā lidostā “Rīga” – viņu pārsteigušas labierīcības, kas paredzētas gan sievietēm, gan vīriešiem. Ieraksts izraisīja plašas diskusijas, un komentāros cilvēki dalījās atšķirīgos viedokļos – vieni uzsvēra, ka šāds risinājums rada neērtības, citi norādīja, ka šādas tualetes lidostā darbojas jau sen.
“Pēdējo reizi, kad ielidoju Latvijā ar lidmašīnu, tas bija aprīlī. Nekā tāda nebija. Viss normāli, kā kārtīgā valstī: vīrieši – pie vīriešiem, sievietes – pie sievietēm. Bet tagad… Nu, laikam Eiropas “progresīvais” vilnis ir atnācis arī līdz mums,” viņa neslēpa sašutumu.
Pēc ielidošanas Latvijā viņa devusies uz bagāžas saņemšanas zonu. Kā uzsver pasažiere, konkrētajā vietā labierīcības bijušas skaidri nodalītas, taču tad viņa pamanījusi , ka no “sieviešu” tualetes nāk ārā gan vīrieši, gan sievietes.
Viņa apmulsusi, un tas raisījis virkni jautājumu, piemēram, no kura brīža Latvijā ieviestas apvienotas tualetes un kā tajās justos bērni vai jaunākas meitenes, kurām nāktos sastapties ar svešiniekiem, kuri, piemēram, aizmirsuši aizvērt tualetes kabīnes durvis.
Starptautiskā lidosta “Rīga” LA.LV skaidro, ka tualetes ar slēdzamām kabīnēm, ko var izmantot gan sievietes, gan vīrieši, lidostā vairākās vietās ir jau vairāk nekā 20 gadus.
Šāds risinājums tiek izmantots, lai uzlabotu tualešu pieejamību un mazinātu rindas vietās, kur telpu platības ierobežojumu dēļ nav iespējams izvietot vairāk labierīcību.
Pasažieru sūdzības par to līdz šim lidostā neesot saņemtas.