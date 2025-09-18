“Progresīvais vilnis arī pie mums?” Pasažiere piedzīvo kultūršoku par tualetēm Rīgas lidostā, taču tam ir izskaidrojums 0
Megija Kokoreviča

Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”; Canva
Megija Kokoreviča
5:41, 18. septembris 2025
Stāsti Izpēte

Nesen sociālajā tīklā “Facebook” kāda pasažiere Kristīne dalījās pārdomās par kultūršoku, ko piedzīvojusi Starptautiskajā lidostā “Rīga” – viņu pārsteigušas labierīcības, kas paredzētas gan sievietēm, gan vīriešiem. Ieraksts izraisīja plašas diskusijas, un komentāros cilvēki dalījās atšķirīgos viedokļos – vieni uzsvēra, ka šāds risinājums rada neērtības, citi norādīja, ka šādas tualetes lidostā darbojas jau sen.

Reklāma
Reklāma
Veselam
5 pārtikas produkti, kuros ir vairāk Omega-3 nekā tradicionālajā lasī
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?
Polija aiztur divus jauniešu dronu incidenta lietā; vislielākais pārsteigums ir viņu pilsonības
Lasīt citas ziņas

“Pēdējo reizi, kad ielidoju Latvijā ar lidmašīnu, tas bija aprīlī. Nekā tāda nebija. Viss normāli, kā kārtīgā valstī: vīrieši – pie vīriešiem, sievietes – pie sievietēm. Bet tagad… Nu, laikam Eiropas “progresīvais” vilnis ir atnācis arī līdz mums,” viņa neslēpa sašutumu.

Pēc ielidošanas Latvijā viņa devusies uz bagāžas saņemšanas zonu. Kā uzsver pasažiere, konkrētajā vietā labierīcības bijušas skaidri nodalītas, taču tad viņa pamanījusi , ka no “sieviešu” tualetes nāk ārā gan vīrieši, gan sievietes.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV slavens žurnālists Frīdmens: “Lai apturētu Krieviju Ukrainā, Trampam ir jāsaprot, ka šis tagad ir viņa karš”
VIDEO. Policisti aiztur vīrieti par braukšanu bērniem domātā “Bārbijas” automašīnā
Maģiski toņi: kura apģērba krāsa palīdz katrai zodiaka zīmei izskatīties vislabāk?

Viņa apmulsusi, un tas raisījis virkni jautājumu, piemēram, no kura brīža Latvijā ieviestas apvienotas tualetes un kā tajās justos bērni vai jaunākas meitenes, kurām nāktos sastapties ar svešiniekiem, kuri, piemēram, aizmirsuši aizvērt tualetes kabīnes durvis.

Starptautiskā lidosta “Rīga” LA.LV skaidro, ka tualetes ar slēdzamām kabīnēm, ko var izmantot gan sievietes, gan vīrieši, lidostā vairākās vietās ir jau vairāk nekā 20 gadus.

Tās izvietotas termināļa vietās, kur vienlaikus mēdz pulcēties vairāk cilvēku vienlaikus, tostarp C bagāžas saņemšanas zālē, kur tiek apkalpoti lielie ielidojošie čartera lidojumi ar lielāku pasažieru skaitu.

Šāds risinājums tiek izmantots, lai uzlabotu tualešu pieejamību un mazinātu rindas vietās, kur telpu platības ierobežojumu dēļ nav iespējams izvietot vairāk labierīcību.

Pasažieru sūdzības par to līdz šim lidostā neesot saņemtas.

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Par diviem galamērķiem mazāk. “Ryanair” samazina piedāvāto lidojumu skaitu no Rīgas
VIDEO. Lidostā policijas suns neatlaidīgi ošņā ceļotājas koferi, pēc pārbaudes tajā atklājas negaidīts saturs
Vecāki pamet 10 gadus vecu bērnu vienu pašu lidostā, jo viņa pasei ir beidzies derīguma termiņš
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.